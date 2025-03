Pravna težava? To je najhitrejša in najboljša rešitev!

V življenju se pogosto znajdemo v položajih, ko potrebujemo pravni nasvet ali pregled dokumentov, a nimamo časa, denarja ali volje, da bi se odpravili k odvetniku. Prav tu nastopi Pravnik na dlani – inovativna storitev, ki omogoča hitro, strokovno in cenovno dostopno pravno pomoč kar po telefonu.

Zakaj bi izgubljali ure z iskanjem terminov, vožnjo in čakanjem, če lahko pravni nasvet dobite takoj, brez zapletov, kar iz udobja svojega doma?

Zakaj izbrati Pravnika na dlani?

Storitev Pravnik na dlani je na voljo vsem. Ne glede na to, katero pravno področje vas muči, je Pravnik na dlani zanesljiv partner, ki vam zagotavlja celovito pravno pomoč.

Katere pa so glavne prednosti te storitve?

Delovanje v živo prek telefona – pravni nasvet dobite hitro, brez zapletov, kar iz svojega doma.

Cenovno dostopno – storitev je veliko ugodnejša od klasičnega obiska odvetnika.

Pregled in priprava pravnih dokumentov na daljavo – brez potrebe po osebnih sestankih.

Celovita pravna pomoč za vsa pravna področja

Pravnik na dlani pokriva vsa pravna področja – od vsakodnevnih izzivov posameznikov do specifičnih potreb podjetij. Ne glede na to, ali gre za delovno pravo, družinsko pravo, kazensko pravo, dedovanje ali poslovno pravo, vam strokovnjaki zagotovijo jasne in učinkovite rešitve.

Kje vse vam Pravnik na dlani lahko pomaga? V nadaljevanju preberite nekaj mogočih primerov:

Delovno pravo

Prejeli ste obvestilo o odpovedi delovnega razmerja, vendar vam razlogi, ki jih je navedel delodajalec, niso jasni. Pokličite Pravnika na dlani, kjer vam bodo pregledali dokumentacijo in vam razložili vaše pravice. Na srce vam polagamo – nikar ne bodite površni, vaše pravice morajo biti upoštevane!

Družinsko pravo

Matej in Nina sta se odločila za ločitev, a nista vedela, kako urediti vprašanje skrbništva nad otroki. Pravnik na dlani je s strokovnim nasvetom razjasnil postopek, pripravil predlog sporazuma o skrbništvu in pomagal obema doseči pravično rešitev.

Kazensko pravo

Odvzeli so vam vozniško dovoljenje zaradi prometnega prekrška, s katerim ste skupaj s prejšnjimi točkami presegli omejitev 18 kazenskih točk. Obrnite se na Pravnika na dlani, kjer vas bodo vodili skozi celoten postopek vračila vozniškega dovoljenja. Pripravili vam bomo vse potrebne dokumente in vas opozorili na pomembne roke.

Civilno pravo

Civilno pravo zajema širok spekter pravnih vprašanj, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju – od sosedskih sporov, odškodninskih zahtevkov do potrošniških pravic. Pravnik na dlani vam pomaga pri reševanju nesoglasij, svetuje pri sklepanju in odpovedi pogodb ter vam zagotovi pravno varnost pri pomembnih življenjskih odločitvah.

Dedovanje

Po smrti očeta sta Anja in njen brat želela razdeliti dediščino, a so se pojavila nesoglasja. Pravnik na dlani je pripravil oporoko in pomagal razjasniti pravice in dolžnosti obeh strani, da sta našla skupni jezik.

Pregled in priprava dokumentov – brez tveganja napak

Pomembni dokumenti, kot so pogodbe, pritožbe ali celo oporoka, zahtevajo natančnost in pravno znanje. Pravnik na dlani omogoča:

pregled pravnih dokumentov – da se izognete neugodnim pogojem ali morebitnim napakam, preden določeno pogodbo podpišete in se zavežete za daljše časovno obdobje,

– da se izognete neugodnim pogojem ali morebitnim napakam, preden določeno pogodbo podpišete in se zavežete za daljše časovno obdobje, pripravo različnih pogodb in dokumentov – različne nepremičninske pogodbe, predporočne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, darilne pogodbe, opomini pred tožbo itd.,

pomoč pri pripravi pritožb – od pritožb zoper delodajalce, pritožb na ZZZS, ZPIZ do pritožb na Furs ali druge državne institucije.

Na primer: podpisali ste najemno pogodbo, ki ste jo kasneje želeli prekiniti, vendar niste bili prepričani, ali to lahko storite. Potem ko je pogodbo pregledal Pravnik na dlani, ste izvedeli, da so pogoji odpovedi ugodni, in prejeli navodila za nadaljnje korake.

Bi želeli preveriti vsebino pogodbe, ki ste jo dobili v podpis? Pokličite Pravnika na dlani. Želite podariti nepremičnino, a niste vešči v pripravi ustrezne darilne pogodbe? Pokličite Pravnika na dlani. Ste na delovnem mestu žrtev mobinga? Pokličite Pravnika na dlani in zaščitite svoje pravice!

Za kaj smo še posebej specializirani?

Pravnik na dlani je še posebej specializiran za postopke vračila vozniškega dovoljenja in odkup terjatev. Pri obeh postopkih vodimo celoten proces od začetka do konca, da zagotovimo čim hitrejšo in učinkovito rešitev.

Odvzem vozniškega dovoljenja: Če ste izgubili vozniško dovoljenje zaradi prometnega prekrška, vam pomagamo sestaviti in oddati primerno vlogo (odvisno od tega, ali gre za začasni ali trajni odvzem vozniškega dovoljenja). Naša pravna pisarna prevzame celotno skrb za vodenje postopka, tako da ste lahko brez skrbi, da bi kakšen rok zamudili, saj vas redno opozarjamo, na kaj morate biti pozorni. Pravočasna in pravilno pripravljena vloga lahko pomembno vpliva na hitrost in samo uspešnost postopka.

Odkup terjatev: Zavedamo se, da je vsak primer odkupa terjatve drugačen. Posledično je treba prilagoditi tudi samo vrsto odkupa oziroma prodaje. Pravnik na dlani svetuje pri izbiri najboljšega postopka odkupa, preveri dokumentacijo in zagotovi, da je vse skladno z zakonodajo. Prepričani ste lahko, da vam bo to omogočilo hitro in učinkovito rešitev ter posledično boljšo likvidnost.

