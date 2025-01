Elvis Presley bi praznoval 90. rojstni dan

8. januarja pred 90 leti se je v Misisipiju rodil Elvis Presley, ki je obveljal za kralja rokenrola in enega najbolje prodajanih glasbenih izvajalcev vseh časov. Največji uspeh je dosegel s skladbami, kot so Jailhouse Rock, Suspicios Minds in Love Me Tender, ter s svojo pojavnostjo oziroma samosvojo podobo, ki je privlačila zlasti mlade. Uveljavil se je tudi kot igralec.

Rodil se je kot Elvis Aaron Presley v majhnem mestu Tupelo v državi Misisipi. Njegov brat, enojajčni dvojček, se je rodil mrtev, kar naj bi Elvisa zaznamovalo za vse življenje. Pri 11 letih je v dar namesto želenega kolesa prejel kitaro. Njegova družina, ki je živela v velikem pomanjkanju, se je, ko je bil star 13 let, preselila v Memphis, kjer je Elvis končal srednjo šolo.

Že zelo zgodaj sta ga zanimala blues in gospel, igral je kitaro in pel, tudi s starši. Njegovo pot do slave mu je prvi tlakoval lastnik založbe Sun Records Sam Phillips, ki se je zanimal za afriško-ameriški blues. Svojo prvo skladbo That's All Right Mama je Elvis posnel leta 1954, prvi veliki uspeh pa je doživel dve leti pozneje s skladbo Heartbreak Hotel, ki so jo že v prvem tednu prodali v 1,5 milijona izvodih.

Tako je postal legenda že za časa življenja. Po začetnih uspehih je med letoma 1957, ko je kupil posest Graceland, in 1967 izstopil iz okvirov čistega rokenrola in postal bolj komercialno usmerjen. Do poslednje pesmi Way Down avgusta 1977 je objavil več kot 100 singlov, 30 EP in več kot 70 albumov. Skoraj tisoč tednov je bil na vrhu glasbenih lestvic ter prodal okoli 600 milijonov primerkov svojih plošč.

Zgradil si je tudi filmsko kariero, ki jo je začel leta 1956 s filmom Ljubi me nežno (Love Me Tender). Zaigral je v več kot 30 filmih ter se vpisal med deset najuspešnejših ameriških igralcev.

Dodaten razlog za priljubljenost je bila njegova podoba, s katero je zaznamoval glasbo, modo in razmišljanje mladih v 50. letih prejšnjega stoletja. V glasbi je spojil belski country z rhythm and bluesom temnopoltih ter bil tudi prvi glasbenik, ki je ob petju in igranju tudi plesal.

S pojavom Beatlov je šel rokenrol svojo pot, Elvis pa se je začel umikati v samoto. Kljub temu da so ga številni oboževali, se je v zasebnem življenju počutil osamljenega. Za njegovo veliko ljubezen je obveljala njegova žena Priscilla, s katero sta bila poročena od leta 1967 do leta 1973.

Leta 2023 je ameriška režiserka Sofia Coppola posnela film Priscilla, ki pripoveduje njuno ljubezensko zgodbo z vidika najstnice Priscille, ki je kot mlado dekle spoznala kralja rokenrola. Film temelji na spominih Priscille z naslovom Elvis in jaz, ki so jih objavili leta 1985.

Ljubezen med Priscillo in Elvisom je vzcvetela v Nemčiji. Očim Priscille Beaulieu je bil kot ameriški vojak nameščen v Hessnu in prav tam se je leta 1959 zgodilo usodno prvo srečanje 14-letnice z zvezdnikom filma Ljubi me nežno in istoimenske pesmi. Poročila sta se leta 1967 v Las Vegasu. Devet mesecev pozneje se jima je rodila hči Lisa Marie. Po ločitvi leta 1973 se nobeden od njiju ni znova poročil.

Elvis in Priscilla Presley z novorojenko Liso Marie Foto: Guliverimage

Lisa Marie Presley, ki je bila tudi sama glasbenica, je bila edini Presleyjev otrok. Umrla je januarja 2023 v starosti 54 let zaradi operacije za zmanjšanje telesne teže. Sama je bila stara devet let, ko je v starosti 42 let v svoji vili Graceland v Memphisu v Tennesseeju umrl njen slavni oče. Leta 1977 so ga namreč našli neodzivnega v kopalnici. Vzrok smrti je bil srčni zastoj, najverjetneje kot posledica predoziranja z zdravili.

Za njim so ostale uspešnice, kot so Love Me Tender, In The Ghetto, Always On My Mind, Jailhouse Rock, It's Now Or Never, Suspicious Minds in Can't Help Falling in Love.

O zvezdnikovem življenju in karieri je leta 2022 Baz Luhrmann posnel biografski film z naslovom Elvis, od letošnje pomladi pa se obeta projekt umetne inteligence, ki bo kralja rokenrola znova vrnil na oder. V Londonu za maj napovedujejo predstavo Elvis Evolution, v kateri bo digitalni Elvis "oživel" v naravni velikosti tudi s pomočjo holograma.