Poslovili so se od Lise Marie Presley, ki je pokopana poleg očeta in sina #video

V nedeljo so v dvorcu Graceland v Tennesseeju, kjer je živel in je pokopan kralj rokenrola Elvis Presley, pokopali njegovo hčer Liso Marie, ki je umrla 12. januarja letos. Stara je bila 54 let. Oboževalci so se lahko od nje poslovili na javni spominski slovesnosti, bogoslužja pa so se poleg njene mame Priscille udeležili številni znani obrazi, poroča BBC.

Liso Marie, ki je bila edini otrok Elvisa Presleyja, so pokopali poleg njenega sina Benjamina Keougha, ki je umrl leta 2020. Sodil si je sam. V Gracelandu so pokopani tudi njen oče Elvis in drugi člani družine Presley.

Lisa Marie je pokopana poleg svojega sina Benjamina Keougha, ki je umrl leta 2020. Foto: Reuters

Axl Rose je zapel pesem November Rain

Pogrebne slovesnosti so se udeležili številni znani obrazi, med drugim vojvodinja Yorška Sarah Ferguson, ki je otrokom pokojne pevke ponudila pomoč in podporo. "Druga drugo sva klicali Sissy," je povedala nekdanja soproga princa Andrewa in citirala svojo bivšo taščo, zdaj pokojno kraljico Elizabeto II.: "Žalost je cena, ki jo moramo plačati za ljubezen."

Tam je bil tudi pevec skupine Guns N' Roses Axl Rose, ki je na slovesnosti zapel pesem November Rain. "Tako kot verjetno številni med vami sem še vedno v šoku in še nekaj časa bom," je ob tem povedal frontman iz skupine Guns N' Roses in dodal, da se počuti, kot da bi ji moral sedaj po telefonu poslati kratko sporočilo.

Pevec skupine Guns N' Roses Axl Rose je na slovesnosti zapel pesem November Rain. Foto: Reuters

Pred dvorcem se je zbrala množica žalujočih, ki je v rokah držala fotografije z njeno podobo.

Njena mati Priscilla Presley se je obiskovalcem zahvalila, da so prišli počastit njeno hčer. Prebrala je tudi pesem, ki jo je napisala njena vnukinja Harper, ena od treh hčera Lise Marie. V pesmi je pisalo: "Mama je bila moja ikona, moja vzornica in moja superjunakinja na veliko načinov."

Njena mati Priscilla Presley se je obiskovalcem zahvalila, da so prišli počastit njeno hčer. Foto: Reuters

Ben Smith-Petersen, mož Lisine hčerke Riley, pa je prebral ženino pismo, v katerem je pisalo: "Upam, da bom svojo hčerko lahko ljubila tako, kot si me ljubila ti. Tako kot ljubiš mojega brata in moje sestre. Hvala, ker si mi dala moč, srce, empatijo, pogum in smisel za humor." Zakonca sta tako sporočila, da sta postala starša deklici, tako da je bila edina hčerka Elvisa Presleyja tudi babica. Več podrobnosti o tem, kdaj se je deklica rodila, nista razkrila.

Na slovesnosti je zapela tudi Alanis Morissette, ki je predstavila čustveno izvedbo svoje pesmi Rest, ter skupina Blackwood Brothers Quartet, ki so nastopili tudi na pogrebu njenega očeta leta 1977, sicer v drugačni zasedbi, in zapeli pesem How Great Thou Art, ki ji je sledila še Sweet, Sweet Spirit.

Posestvo Graceland je zdaj muzej in romarski kraj za oboževalce. Družina se je odločila, da se namesto cvetja daruje Presleyjevi fundaciji, ki podpira izbrane dobrodelne organizacije.

Ko je umrl njen oče, je bila stara devet let

Ljubezenska zgodba Elvisa in Priscile je bila na naslovnicah časopisov po vsem svetu. Elvis je bil kot vojak nastanjen v Nemčiji. Leta 1959 je takrat 14-letna Priscilla prvič srečala zvezdnika skladbe Love Me Tender. Nato je morala najprej postati polnoletna in končati šolanje, preden se je par maja 1967 v Las Vegasu poročil. Devet mesecev pozneje se je rodila hčerka Lisa Marie. Buren zakon je trajal šest let. Po ločitvi leta 1973 se nobeden od njiju ni poročil ponovno.

Lisa Marie Presley je bila stara devet let, ko je leta 1977 pri 42 letih umrl njen slavni oče. Tudi sama je imela pevsko kariero in izdala tri studijske albume, zadnjega z naslovom Storm & Grace leta 2012. Na naslovnicah se je pogosto pojavljala predvsem zaradi svojega zasebnega življenja. Štirikrat se je poročila in ločila ter imela štiri otroke: 14-letni hčerki dvojčici iz četrtega zakona z Michaelom Lockwoodom in hčerko Riley ter sina Benjamina iz prvega zakona z glasbenikom Dannyjem Keoughom.

Poleg Dannyja Keougha, od katerega se je ločila leta 1994, je bila poročena še z igralcem Nicolasom Cageom ter pop zvezdnikom Michaelom Jacksonom.