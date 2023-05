Nekdanji ženi kralja rock'n'rolla zavrnili posebno željo

77-letna Priscilla Presley, nekdanja žena kralja rock'n'rolla, je vložila prošnjo, da bi jo pokopali v Gracelandu, kjer počiva njen nekdanji mož. Kot poroča ET, je od svoje zahteve brez večje razprave odstopila.

Poleg Elvisa so pokopani njegovi starši

Težava, ki se je pojavila pri njeni zahtevi, je ta, da so poleg Elvisa pokopani že njegovi starši. Na njegovi levi strani leži njegov oče Vernon, na njegovi desni strani pa njegova mama Gladys. Če bi želeli poleg njega pokopati Priscillo, bi torej morali enega od njiju premakniti. Poleg Vernona je pokopan sin Lise Marie Benjamin, ki je umrl leta 2020, Lisa Marie pa je pokopana poleg Benjamina.

Lisa Marie Presley, Priscilla Presley in Riley Keough leta 2022 Foto: Guliverimage

Po več mesecih končali bitko za nepremičnino Lise Marie

Zahteva Priscille je prišla le nekaj dni po tem, ko so po več mesecih končali pravno bitko za nepremičnino Lise Marie. Zanjo so se bojevali tako Priscilla, hči Lise Marie Riley Keough kot nekdanji mož Lise Marie Michael Lockwood (oče njunih dveh mladoletnih otrok, dvojčic Harper in Finley), kar naj bi po poročanju medijev precej skrhalo odnos med Priscillo in Riley, ki zaradi spora dalj časa nista govorili. Zdaj so strani končno sklenile poravnano.

"Vse strani so dosegle poravnavo in družine so srečne," je za ET povedal Priscillin odvetnik Ronson J. Shamoun. "Zelo so navdušeni nad prihodnostjo," je dodal. Dobro vzdušje med vsemi vpletenimi strankami je potrdil tudi Rileyjin odvetnik Justin Gold, ki je povedal, da je Riley zelo srečna, ter dodal, da je izjemna ženska in da je njena prihodnost svetla.

Priscilla bo najverjetneje dobila nekaj milijonov dolarjev

Bitka za posestvo Lise Marie se je začela še istega meseca, ko je ta umrla januarja letos. Zadnjih podrobnosti poravnave niso razkrili, odvetniki pa imajo do 14. junija čas, da vložijo pogoje. Vložiti nameravajo tudi predlog za sklenitev pogojev poravnave. Sodnik naj bi o tem predlogu odločal 4. avgusta.

Čeprav podrobnosti dogovora niso razkrili, TMZ poroča, da bo Priscilla v zameno za opustitev svojih zahtev na koncu vendarle dobila zajeten kup denarja, nekaj milijonov dolarjev, takoj ko bo sodnik odločil o predlogu.