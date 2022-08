Tako se je od svoje filmske partnerice poslovil John Travolta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olivia Newton-John in John Travolta v filmu Briljantina

Olivia Newton-John in John Travolta v filmu Briljantina Foto: Guliverimage/Imago Lifestyle

V ponedeljek je po treh desetletjih boja z rakom umrla igralka in pevka Olivia Newton-John, ki jo je proslavila vloga v filmu Briljantina iz leta 1978, v katerem je zaigrala in zapela z Johnom Travolto.

Kmalu po novici o njeni smrti se je Travolta od nje poslovil na družbenih omrežjih.

"Najdražja Olivia, zaradi tebe so bila življenja nas vseh občutno boljša. Tvoj vpliv je bil neizmeren," je zapisal ob njeni fotografiji, "tako zelo te imam rad. Nekoč se bova nekje po poti spet srečala in vsi bomo spet skupaj. Tvoj sem bil od prvega trenutka, ko sem te zagledal, in bom za vedno. Tvoj Danny, tvoj John!"

Preberite še: