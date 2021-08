Travolta razkril, kako je 10-letnemu sinu razložil smrt mame

Slavni igralec John Travolta, poznan po vlogi iz Briljantine, se je nedavno pojavil v priljubljeni pogovorni oddaji Hart to Heart, ki jo vodi komik Kevin Hart. Razkril je, kako je svojemu desetletnemu sinu Benu pojasnil smrt žene Kelly Preston, ki je leta 2020 umrla zaradi raka.

Zvezdnik je posnetek intervjuja delil s sledilci na Instagramu in zapisal, da je bil pogovor s Hartom eden njegovih najljubših intervjujev. "Upam, da vas bo navdihnil," je dodal.

"Rekel mi je, da se boji, da bom po njeni smrti odšel še jaz," se je dogodka spomnil 67-letni igralec, ki je sinu nato razložil, da sta bila s pokojno ženo zelo različna posameznika.

Zvezdnik je Hartu razkril, da je moral sinu pojasniti tudi, kako žalovati in živeti, kar je poskušal povedati na preprost in razumljiv način. "Veš, Ben ... Vedno imaš rad resnico in povedal ti bom resnico o življenju. Nihče ne ve, kdaj bomo odšli in kdaj bomo ostali," je sinu razložil igralec.

"Jutri lahko umrem. Vsakdo lahko. Zato poglejmo na to, kot da je del življenja. Ne veš natančno vsega. Potrudiš se, da boš živel čim dlje," je Benu še zaupal zvezdnik in priznal, da je bil nad sinovim sprejemanjem pozitivno presenečen.

Travolta in njegova pokojna žena sta se spoznala leta 1989, dve leti zatem pa sta se zaročila. V zakonu so se jima rodili trije otroci, prva tragedija pa je družino prizadela leta 2009, ko je med počitnicami na Bahamih umrl najstarejši otrok slavnega para.

Po tragediji sta igralca dobila sina Bena, le deset let kasneje pa je umrla Kelly, kar je slavni igralec sporočil julija 2020 na svojem profilu na Instagramu, poroča Daily Mail.

