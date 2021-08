Travolta spregovoril o znamenitem plesu s princeso Diano

Filmski zvezdnik John Travolta, ki ga boste nocoj ob 21. uri na Planet 2 lahko videli v akcijskem trilerju Nevarnost v zraku (Life on the Line), je pred časom razkril, kako je prišlo do znamenitega plesa s princeso Diano v Beli hiši.

V najnovejšem dokumentarcu o princesi Diani z naslovom In Their Own Words: Diana, Princess of Wales je John Travolta razkril, da je to organizirala takratna prva dama Nancy Reagan, ki mu je namignila, naj princeso Diano prosi za ples.

"Okoli desete ure zvečer je Nancy Reagan prišla do mene in mi povedala, da si princesa Diana želi plesati z mano, in me vprašala, ali bi zaplesal z njo. Odgovoril sem, da bi z veseljem." Prva dama je nato dejala Travolti, da ga bo ob polnoči pospremila k Diani in da jo bo takrat zaprosil za ples. Na poti do nje mu je srce močno utripalo. "Potrepljal sem jo po rami, ona pa se je obrnila in me sramežljivo pogledala. Povabil sem jo na ples in Diana je privolila."

Par je nato odšel na plesišče Bele hiše, ki se je v trenutku izpraznilo. Plesala sta približno 15 minut. Travolta je priznal, da se je po koncu plesa počutil kot v pravljici. "To je bil trenutek z v knjigo. Na koncu sva se priklonila in šla vsak v svojo smer, moja kočija pa se je spremenila nazaj v bučo," se je pošalil igralec, ki ga boste danes lahko videli v akcijskem trilerju Nevarnost v zraku (Life on the Line) ob 21. uri na Planet 2.

John Travolta v filmu Nevarnost v zraku

Zgodba filma Nevarnost v zraku govori o Beauju, njegovi nečakinji Bailey in marljivih ljudeh, ki tvegajo življenje za to, da električno omrežje nemoteno deluje. Beauja preganja smrt njegovega brata, zato je odločen, da pošlje Bailey na kolidž, torej daleč stran od neusmiljenega delavskega življenja. Vendar pa ima Bailey drugačne načrte. Ti vključujejo tudi Duncana, ki opravlja isto delo kot njen stric. Mestecu se približuje nevihta, zato se morajo vsi potruditi, da ne bi zmanjkalo elektrike.

Akcijski triler Nevarnost v zraku (Life on the Line) bo na Planet 2 nocoj ob 21. uri. Na Planetu pa vsa čaka burno dogajanje v resničnostni oddaji Poroka na prvi pogled.

