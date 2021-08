Igralci priljubljene serije se vračajo tudi na glasbene odre

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štirje od šestih članov originalne zasedbe so sicer svoje zveste oboževalce z virtualnim koncertom presenetili že lani decembra, skupina pa načrtuje vrnitev še na glasbene odre. Pri tem je zdaj že znano, da se jim bo pridružila še ena članica, ki so jo poslušalci na virtualnem glasbenem dogodku močno pogrešali.

Da se bo skupini pridružila tudi Dulce Maria, se je že šušljalo, zdaj pa je potrjeno, da bo nastopila na turneji RBD leta 2022. O načrtovani vrnitvi skupine je spregovoril član Christian Chávez.

"Zdaj smo skupaj, se pogovarjamo in vsi komaj čakamo. Zdaj nas je pet," je povedal in s tem razkril, da se vrača tudi Dulce Maria, ki je na decembrskem koncertu ni bilo zaradi rojstva prvega otroka.

"Mislim, da se je v dvanajstih letih marsikaj spremenilo v naših življenjih, in spet imeti priložnost stati na odru, nastopati pred občinstvom z novimi priredbami, koreografijo in izjemnim šovom ... Vau, ob tem me res prevzamejo čustva," je še dejal Chavez.

Obiskovalci koncerta lahko pričakujejo izjemen spektakel, na katerem pa bodo vseeno pogrešali enega člana originalne zasedbe Alfonsa Herrero, ki ga vrnitev v glasbene vode naj ne bi zanimala.

Uspešnica Rebelde bo na Planetu prvič v ponedeljek, 16. avgusta, na sporedu pa bo od ponedeljka do petka ob 18.45.

