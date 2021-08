Od 23. avgusta vabljene na Planet Eva

Jesen bo Planet TV prinesel več novosti, med drugim se bo kanal Planet PLUS s 23. avgustom preimenoval v Planet Eva, ki bo v svoje središče postavil gledalke. Planet Eva bo privabil ljubiteljice legendarnih nadaljevank, najboljših ljubezenskih zgodb in nepozabnih filmskih prigod.

Planet TV je od jeseni 2017, ko se je Planetu in Planetu 2 pridružil še Planet PLUS, na trgu prisoten s tremi kanali. Planet PLUS bo od 23. avgusta na voljo z novim imenom Planet Eva, ki prinaša tudi osveženo, sodobnejšo podobo in programsko shemo, v središče pa postavlja ženski del televizijskih gledalcev.

Moč ljubezni

V ponedeljek, 23. avgusta, bo na Planetu Eva prvič predvajana nadaljevanka Moč ljubezni (El privilegio de amar), ki bo na sporedu od ponedeljka do petka ob 19. uri. Gre za telenovelo iz zlate dobe mehiških telenovel, ki je bila posneta leta 1998 in velja za eno najbolj uspešnih ter nagrajenih mehiških telenovel. Zgodba govori o modni oblikovalki Luciani, ki je v mladosti rodila hčerko in jo zapustila, a leta kasneje si jo želi najti. V glavnih vlogah igrata Adela Noriega in Rene Strickler.

Prav tako 23. avgusta bo na Planetu Eva prvi del še ene mehiške uspešnice, telenovele Rubi, ki bo na sporedu od ponedeljka do petka ob 20. uri. V naslovni vlogi izjemno uspešne ljubezenske zgodbe blesti Barbara Mori, telenovela pa je dobila tudi sodobno predelavo

Rubi

Priljubljena turška nadaljevanka Ženska, katere tretjo sezono smo spremljali na Planetu, se bo od ponedeljka do petka ob 18.00 nadaljevala na Planetu Eva, kjer bomo lahko spremljali tudi ponovitev legendarnih telenovel Esmeralda in Prevare. Vsako jutro ob 9. uri nas bo še naprej pričakala Jasmina Kandorfer s pogovorno oddajo Klepet ob kavi.

Ob koncih tedna bomo na Planetu Eva uživali ob odličnih filmih, že v soboto, 28. avgusta, nas bo ob 20. uri zabavala Prava nota (Pitch Perfect) z Anno Kendrick, ob 22. uri pa Nora dekliščina (Bachelorette) s Kirsten Dunst in Islo Fisher, v nedeljo, 29. avgusta, nas bo ob 20. uri očarala kultna ljubezenska zgodba filma Čedno dekle (Pretty Woman), ob 22. uri pa na sporedu Ljubezen v New Yorku (5 Flights Up) z Diane Keaton in Morganom Freemanom.

Čedno dekle bo na Planet Eva v nedeljo, 29. avgusta, ob 20. uri Foto: IMDb

V prihodnje se na Planetu Eva obeta še več novosti, tudi modno in zvezdniško obarvane serije, spremljali pa bomo lahko tudi ponovitev nenavadnega ljubezenskega eksperimenta Poroka na prvi pogled.

