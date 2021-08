Izjemna preobrazba: igralka izgubila kar 70 kilogramov

Estefania Villarreal je pri komaj 17 letih odigrala vlogo simpatične Celine, negotove najstnice z nekaj odvečnimi kilogrami, ki je bila v telenoveli tarča zbadanja zaradi svojega videza. Od takrat do danes se je Estefania uveljavila kot uspešna igralka, model za močnejše postave in zgled, kako sam sebe imeti resnično rad.

Estefania Villarreal v rdečem jopiču:

Po uspehu telenovele Rebelde je Estefania še naprej nastopala v različnih serijah, filmih in tudi na gledaliških odrih v muzikalih. V zadnjih letih se je igralka odločila, da bo bolj skrbela tudi za svoje zdravje in postala boljša različica sebe. Leta 2013 je začela naporne vadbe in spremenila svoje prehranjevalne navade, da bi izgubila nekaj odvečne teže.

Z veliko truda in vztrajnosti ji je uspelo drastično preoblikovati svojo postavo in izgubiti več kot 70 kilogramov. Njeni oboževalci in nekdanji soigralci niso mogli skriti navdušenja, ko je fotografije svoje nove postave objavila na družbenih omrežjih.

"Nikoli ni šlo za težo," je povedala in poudarila, da ni želela slediti nobenim nerealnim idealom lepote. "Nič se ne more primerjati s svobodo, ki nam daje osebno moč, in ko se naučimo brezpogojno ljubiti same sebe."

Poleg igralske kariere se je preizkusila tudi v vlogi modela in postala uspešna manekenka za močnejše postave ter zastopala tudi nekatere zelo znane modne znamke.

"Biti model zame ni le oblačenje in ličenje. To je umetnost, da se soočiš s svojimi strahovi in ​​negotovostjo, se odrešiš vseh kompleksov, si samozavesten in končno uživaš," je povedala.

Tudi v zasebnem življenju je 34-letna igralka zelo srečna, saj je zaročena, kmalu pa naj bi se tudi poročila.

