Na. R., STA

Sobota,
27. 9. 2025,
15.32

cigareti, Italija, zaseg, finančna policija | Po navedbah italijanske policije je bila tovarna zgrajena po najnaprednejših tehnoloških standardih in opremljena s tremi linijami za predelavo tobaka in pakiranja cigaret. | Foto X/@GDF

Po navedbah italijanske policije je bila tovarna zgrajena po najnaprednejših tehnoloških standardih in opremljena s tremi linijami za predelavo tobaka in pakiranja cigaret.

Foto: X/@GDF

Italijanska carinska policija je v največji nezakoniti tovarni, ki je bila kdaj odkrita v Italiji, zasegla več kot 150 ton ponarejenih cigaret, so danes sporočile pristojne oblasti. Po ocenah policije je tovarna proizvajala več kot sedem milijonov cigaret na dan, v zvezi s proizvodnjo so identificirali več osumljencev, eden pa je bil aretiran.

Proizvodnja ponarejenih cigaret je potekala v podzemnem bunkerju v bližini mesta Cassino jugovzhodno od Rima. Na 1600 kvadratnih metrih so v tovarni po oceni policije proizvajali več kot sedem milijonov cigaret na dan oziroma 2,7 milijarde na leto.

Dostop do nezakonite tovarne so odkrili med preiskavo popolnoma praznega skladišča. V kartonasti škatli so nato odkrili stikala, ki so upravljala aluminijasto kabino, za katero je bil skrit bunker.

Tajna tovarna, v kateri so lahko proizvedli okoli 5000 cigaret na minuto, je bila opremljena tudi s sistemom prezračevanja, ki je preprečeval uhajanje emisij iz proizvodnega procesa.

Italijansko ministrstvo za finance je ocenilo, da so letni prihodki tovarne presegli 900 milijonov evrov. Do danes pa je preiskava odkrila skupno okoli 600 milijonov evrov neplačanih davkov.

