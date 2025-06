Direktor Kontrole zračnega prometa Slovenije Srečko Janša je odstopil s položaja. Odstop je potrdil za TV Slovenija, o razlogih pa ni želel govoriti. Po zaneslijivih informacijah Siol.net je Janša sicer odstopil zaradi ugotovljenih kršitev, ki so vodile do porušenega zaupanja nadzornikov. Obstaja namreč sum, da naj bi Janša ponaredil sklepe nadzornega sveta. Janša bo družbo vodil do imenovanja novega direktorja.