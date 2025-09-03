Priznani slovenski fotograf Arne Hodalič je na svojem družbenem profilu Facebook delil novico, da bo decembra po dvajsetih letih izšla poslednja številka slovenske izdaje revije National Geographic, s tem pa se bodo zaprla tudi vrata uredništva.

"Vse prehitro nabirajoča se leta ti prinesejo spoznanja, ki jih od sebe v mladosti ne bi nikoli pričakoval. In spoznanje, da je enkrat vsemu ZARES neizogibno konec, je zagotovo eno izmed njih," je svoj zapis na Facebooku začel fotograf, popotnik, biolog in novinar Arne Hodalič.

Decembra bo po 20 letih izšla zadnja številka slovenske izdaje National Geographic

"Verjetno se sprašujete, zakaj danes to sploh pišem, obenem pa najbrž že slutite, kaj me je doletelo? Ja, na žalost se končuje ena mojih pomembnejših življenjskih ljubezni in z njo globoka čustvena navezanost, ki se mi je zdela tako samoumevna že kar nekaj zadnjih let. V edino tolažbo mi je izrek igralke Marilyn Monroe, ki je rekla: 'Včasih dobre stvari razpadejo le zato, da bi se boljše stvari lahko združile!' Pa ji poskusimo verjeti …" je med drugim zapisal 70-letni slovenski fotograf, ki je v nadaljevanju zapisa pojasnil, da se zaključuje dolgoletna zgodba slovenske izdaje revije National Geographic, pri kateri je sodeloval kot urednik fotografije.

Kot je v zapisu še pojasnil Hodalič, ga je dejstvo, da je konec njegove dolgoletne navezanosti s slovensko izdajo revije National Geographic, "milo rečeno globoko pretreslo". "Decembra bo po dvajsetih letih izšla poslednja številka revije in zaprla se bodo vrata uredništva, kjer smo že od prvega dne, ko je leta 2006 izšla krstna številka te revije, ostali trije sodelavci: glavna urednica dr. Marija Javornik, oblikovalec Grega Inkret in jaz kot urednik fotografije," je še zapisal.

Da bi v tej reviji objavil kakšno svojo fotografijo, se mu je zdelo manj verjetno od poleta na Mars

Dodal je, da se je z znamenito revijo National Geographic spoznal leta 1975, ko mu je oče naročil originalno ameriško verzijo. "In od takrat dalje, pa vse do danes, sem vsak mesec čakal na poštno ovojnico, katere vsebina mi je odpirala nešteto oken, za katera nisem niti slutil, da sploh lahko obstajajo. Možnost, da bi kdaj v tej reviji objavil kakšno svojo fotografijo, se mi je zdela manj verjetna od tega, da bi z raketo poletel na Mars. A zgodilo se je ravno to in kar nekaj mojih foto-zgodb je našlo svoj prostor v lokalnih izdajah te revije, dve pa celo v njeni originalni verziji," se v zapisu spominja Hodalič.

Dodal je še, da mu je sodelovanje z mnogimi izjemnimi fotografi in največjimi strokovnjaki s tega področja, predvsem pa priprava zgodb in občasno fotografiranje za to revijo, zadnjih dvajset let prinašalo ogromno veselja in navdušenja. "Žal je tega zdaj konec in s tem depresivnim dejstvom se moram pač sprijazniti," je še zapisal skrušeni Hodalič.

