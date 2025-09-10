Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Sreda,
10. 9. 2025,
16.25

Osveženo pred

29 minut

Sreda, 10. 9. 2025, 16.25

Zaradi ene fotografije uničeni številni domovi

kamniti stolpci | Pustimo naravo takšno, kot je, divjo, tiho, neokrnjeno. Če že želimo nekaj ustvariti, naj bo to spoštovanje do prostora, ne stolpič iz kamnov. | Foto Guliverimage

Pustimo naravo takšno, kot je, divjo, tiho, neokrnjeno. Če že želimo nekaj ustvariti, naj bo to spoštovanje do prostora, ne stolpič iz kamnov.

Foto: Guliverimage

Vse pogosteje lahko opažamo kamnite stolpiče – tako na plažah kot v gorah – ki jih postavljajo obiskovalci naravnih lepot. Vendar je to početje sporno, saj na ta način spreminjamo okolje in otežujemo življenje živalim, opozarjajo v Krajinskem parku Strunjan.

Na divjih plažah Pirana in okolice se pojavlja vse več kamnitih stolpcev, ki jih posamezniki zlagajo za fotografije ali kot podpis svojega obiska. A narava ni Instagram studio in takšno početje ima posledice, so zapisali na družbenem omrežju Facebook. 

Kamni v naravi niso dekoracija, temveč imajo svojo vlogo. Ščitijo tla pred erozijo in nudijo zavetje drobnim organizmom, premikanje kamnov pa tudi uničuje mikroskopska življenjska okolja, opozarjajo.

Vsak kamen ima v okolju svojo vlogo. Če ga odstranimo, izpostavimo prebivalce pod njim, ki umrejo ali pa so primorani v umik in iskanje novega bivališča. Je res vredno?

Strunjan
Narava ne potrebuje našega podpisa

Ker zgledi radi vlečejo, se stolpiči množijo, saj imajo obiskovalci občutek, da morajo tudi sami prispevati k temu, vendar pa stolpiči spreminjajo značaj naravnega prostora.

"Če potrebujemo dokaz, da smo bili tam, se vprašajmo, ali res obiskujemo naravo zaradi nje same ali zaradi objave na družbenem omrežju?" pozivajo v Krajinskem parku Strunjan.

Ne gre za našo tradicijo

V Himalaji kamnite stolpiče uporabljajo kot duhovne označbe poti ali molitvene simbole. Vendar je del tamkajšnje kulturne in verske dediščine, ne pa turistični trend. V slovenskem obalnem okolju takšna praksa nima zgodovinske podlage, gre za uvožen vzorec, ki naravi prej škoduje kot koristi, poudarjajo. 

