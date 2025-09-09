Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ka. N.

Torek,
9. 9. 2025,
9.40

Osveženo pred

55 minut

Ste še na dopustu pri sosedih? To morate vedeti.

Avtor:
Ka. N.

Krk, otok, Hrvaška

Foto: Shutterstock

Po sončnem in toplem začetku tedna se Hrvaški približuje izrazita vremenska sprememba. Že danes zvečer bo z zahoda prišlo več oblakov, vetra in neviht, najizrazitejše poslabšanje pa se pričakuje v sredo in četrtek.

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je izdal rumeni alarm za reško regijo, kjer so že danes mogoča neurja. V Istri so že danes popoldne mogoče izrazitejše plohe, verjetnost neviht pa je po ocenah strokovnjakov več kot 60-odstotna.

Najhuje bo sredi tedna

V sredo velja rumeno opozorilo. Ob Jadranu in v notranjosti lahko nastanejo hitre in intenzivne nevihte, zato velja večja mera previdnosti – predvsem zaradi možnosti poplav in močnega vetra.

