Avtorji:
St. M., STA

Sobota,
6. 9. 2025,
10.22

Osveženo pred

2 minuti

Sobota, 6. 9. 2025, 10.22

Vreme: počasi se jasni

St. M., STA

meglice | Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev popustila. V nedeljo bo vpliv vremena na počutje ugoden. | Foto Shutterstock

Biovreme: Danes bo vremenska obremenitev popustila. V nedeljo bo vpliv vremena na počutje ugoden.

Foto: Shutterstock

Danes bo na Primorskem precej jasno s šibko burjo. Drugod bo sprva pretežno oblačno, čez dan se bo postopno zjasnilo, na jugovzhodu šele zvečer. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje.

V nedeljo bo precej jasno z občasno koprenasto oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, ob morju okoli 15, najvišje dnevne od 21 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 27 stopinj Celzija.

Novice Radarska slika padavin – aktualna vremenska slika za Slovenijo

Začetek tedna: topleje bo

V ponedeljek bo povečini sončno z nekaj koprenaste oblačnosti ter nekaj kratkotrajne jutranje megle ponekod po nižinah. Topleje bo. Tudi v torek bo večino dneva sončno s koprenasto oblačnostjo, zvečer se bo v zahodnih krajih pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik.

Hladna fronta se pomika nad osrednji Balkan. Za njo se nad srednjo Evropo in nad Alpami krepi območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam nekoliko hladnejši in prehodno bolj vlažen zrak.

Danes zjutraj in dopoldne bo na zahodu Madžarske in severu Hrvaške še precej oblačnosti z nekaj plohami, čez dan pa se bo jasnilo. Drugod bo več jasnega vremena, največ ob Jadranu ter v Furlaniji. V Kvarnerju bo pihala šibka do zmerna burja. V nedeljo bo precej jasno z nekaj prosojne koprenaste oblačnosti.

