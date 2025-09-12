Svingerski resort v Domžalah? To je znano.

Oglas za gradnjo zaprtega svingerskega resorta v Domžalah, ki je ta teden sprožil burne odzive javnosti in začudenje občine, se je izkazal za zavajajočega. Na spletnem portalu Nepremicnine.net je bilo sicer res objavljeno, da je na voljo devet tisoč kvadratnih metrov veliko zemljišče za pol milijona evrov, namenjeno gradnji turističnega kompleksa za člane evropskih svingerskih klubov.

Kot se je izkazalo, resort nikoli ni bil v načrtu. Projekt je bil po besedah posrednika zgolj ideja, s katero so želeli pritegniti pozornost in pospešiti prodajo zemljišča. Po burnih medijskih odzivih je bila parcela prodana v dveh dneh, poroča Dnevnik.

Namesto obljubljenega butičnega resorta bo novi lastnik na zemljišču gradil individualne hiše za trg. Na Občini Domžale so potrdili, da s projektom niso bili seznanjeni in da gre očitno za primer zavajajočega oglaševanja, kakršnega so že pred časom zasledili v Prekmurju.