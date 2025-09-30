Slovenija v drugem četrtletju zmanjšala javnofinančni primanjkljaj glede na začetek leta

Javnofinančni primanjkljaj Slovenije je v drugem četrtletju znašal 512 milijonov evrov oziroma. 2,9 odstotka BDP, potem ko je bil v prvem četrtletju s 545 milijonov evrov pri 3,4 odstotka BDP. Javni dolg se je ustavil pri 47,49 milijarde evrov oziroma 69,4 odstotka BDP, so sporočili s statističnega urada.

V drugem četrtletju lani je javnofinančni primanjkljaj znašal 395 milijonov evrov oziroma 2,3 odstotka BDP. Rast skupnih izdatkov države je bila za 1,2 odstotne točke večja od rasti skupnih prihodkov, so izpostavili na statističnem uradu.

V prvi polovici leta je primanjkljaj države dosegel 1,06 milijarde evrov, medtem ko je v enakem lanskem obdobju znašal 499 milijonov evrov.

V sektorju država so statistiki 18. četrtletje zapored zaznali rast skupnih prihodkov. Ti so znašali 7,98 milijarde evrov in so bili na letni ravni večji za 362 milijonov evrov oziroma za 4,8 odstotka.

V primerjavi z lanskim prvim polletjem so skupni prihodki sektorja država v prvih šestih mesecih leta zrasli za 703 milijone evrov ali za 4,8 odstotka.

Skupne prihodke so tudi v drugem četrtletju nominalno najbolj povečali socialni prispevki – ti so se na letni ravni dvignili za 197 milijonov evrov ali za 6,9 odstotka. Davčni prihodki so zrasli za 124 milijonov evrov oziroma za 3,4 odstotka. Med temi so se najbolj povečali prihodki od davkov na proizvodnjo in uvoz, in sicer za 84 milijonov evrov ali za 3,9 odstotka.

Prihodki od obresti so se zmanjšali za 28 milijonov evrov ali za 26,7 odstotka, so še zapisali na statističnem uradu.

Izdatki višji za 479 milijonov evrov

Skupni izdatki države so znašali 8,5 milijarde evrov in so se v primerjavi z lanskim drugim četrtletjem dvignili za 479 milijonov evrov ali za šest odstotkov.

V prvem polletju so bili skupni izdatki sektorja država za 1,26 milijarde evrov ali 8,3 odstotka večji kot v enakem obdobju lani.

V letošnjem drugem četrtletju so se v primerjavi z enakim obdobjem lani nominalno najbolj povečala sredstva za zaposlene, in sicer za 250 milijonov evrov ali za 13,2 odstotka. Socialna nadomestila v denarju in naravi so bila večja za 184 milijonov evrov ali za 5,6 odstotka.

Izdatki za bruto investicije v osnovna sredstva so se povečali za 74 milijonov evrov ali za devet odstotkov, izdatki za obresti pa so se zmanjšali za 74 milijonov evrov oziroma za 24,9 odstotka.

Konec drugega četrtletja je konsolidirani bruto dolg države znašal 47,49 milijarde evrov, kar je 69,4 odstotka BDP. V primerjavi s stanjem na koncu predhodnega četrtletja je bil večji za 404 milijone evrov. Dvignil se je predvsem dolg zaradi kratkoročnih posojil, so pojasnili statistiki.

Dolg države na centralni ravni je znašal 46,53 milijarde evrov ali 68 odstotkov BDP, na lokalni ravni pa 1,18 milijarde evrov ali 1,7 odstotka BDP.