Francija mora zmanjšati javnofinančni primanjkljaj in javni dolg, je v nagovoru poslancem danes opozoril novi francoski premier Michel Barnier. Ob tem je napovedal višje davke in zmanjšanje javne porabe. Javnofinančni primanjkljaj bodo po njegovi oceni pod tri odstotke BDP spravili do leta 2029, dve leti pozneje od prvotnih načrtov.

"Naš cilj je primanjkljaj spraviti na pet odstotkov BDP leta 2025," je v parlamentu dejal Michel Barnier in dodal, da so na pravi poti, da dosežejo triodstotni cilj leta 2029, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To je dve leti pozneje, kot je bilo sprva predvideno. Nekdanji finančni minister Bruno Le Maire se je namreč sredi septembra zavezal, da bodo primanjkljaj pod tri odstotke BDP spravili do leta 2027, a so že takrat mnogi analitiki opozorili, da to ne bo mogoče.

Dve tretjini reza primanjkljaja, predvidenega za leto 2025, bodo po Barnierjevih besedah dosegli prek zmanjšanja javne porabe. Javna poraba predstavlja 57 odstotkov francoskega BDP, medtem ko je povprečje EU pri 49 odstotkih, je poudaril francoski premier.

Novi premier dolg primerja z Damoklejevim mečem

Javni dolg Francije, ki znaša več kot 3200 milijard evrov, je Barnier označil za "Damoklejev meč, ki visi nad glavo Francije in vsakega Francoza".

"Odplačevanje dolga je za izobraževanjem druga največja postavka v proračunski porabi," je dejal. Izpostavil je, da so na prihodkovni strani davki v Franciji že zdaj med najvišjimi na svetu, pri čemer je poudaril pomen pravične porazdelitve davčnega bremena.

Vlada bi zlasti velika podjetja, ki ustvarjajo visoke dobičke, pozvala, da prispevajo k uravnoteženju javnih financ, ne da bi pri tem postavila pod vprašaj francosko konkurenčnost, je pojasnil.

Pariz bo obenem poskušal povečati količino zbranih davkov od najbogatejših Francozov, s tem da bi jim otežil izkoriščanje zakonskih lukenj za zmanjšanje davčne obremenitve.