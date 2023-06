Svet EU: Javnofinančna pravila želimo prenoviti do konca leta

"Danes smo se osredotočili na glavne politične prioritete za delo, ki poteka. Čeprav se stališča držav nekoliko razlikujejo, vidim močno zavezanost temu, da bi našli kompromis," je povedala Svantesson, katere država trenutno predseduje Svetu EU.

Švedsko predsedstvo si bo po njenih besedah prizadevalo, da bi kar najbolj napredovali, preden julija predsedovanje preda Španiji. Glede cilja držav članic, da bi dogovor dosegle do konca leta, je optimistična. Kljub razlikam pričakuje, da bodo članice jeseni našle dogovor.

Prihodnje leto nič več odstopanja od pravil

Izvršni podpredsednik komisije Dombrovskis je zagotovil podporo državam članicam pri tem. Meni, da bi bilo dobro zakonodajni postopek končati še letos, da bi zagotovili gotovost glede prihodnjih fiskalnih pravil. Prihodnje leto bo namreč prenehala veljati splošna odstopna klavzula, ki omogoča odstopanje od pravil. Poleg tega pa je pomembno, da so javne finance zaradi visokih obrestnih mer in inflacije vzdržne, je poudaril.

Enajst držav zahteva dopuščanje prilagodljivosti

Predlog komisije po njegovem mnenju zagotavlja vzdržnost javnih financ, obenem pa dopušča dovolj prilagodljivosti državam članicam.

To je sicer ena od osrednjih zahtev skupine 11 članic, med njimi Slovenije, ki so na pobudo Nemčije v pismu podprle spremembo javnofinančnih pravil EU. V njem so poudarile tudi, da se odločitve o reformah in porabi ne smejo sprejemati za predolgo obdobje vnaprej.

Izvajanje fiskalnih pravil naj bo srednjeročno

Dombrovskis je pojasnil, da so se o tem veliko posvetovali, tudi z državami članicami. "Bilo je široko strinjanje, da mora biti izvajanje fiskalnih pravil bolj srednjeročno," je poudaril.

Minister Klemen Boštjančič je ob prihodu na zasedanje dejal, da morajo biti nova pravila EU preprosta, pregledna in enaka za vse. Po njegovem mnenju se morajo osredotočiti na spremljanje gibanja dolga in se odmakniti od merjenja strukturnega primanjkljaja. Metode merjenja se namreč razlikujejo, tako da so tudi rezultati različni, je pojasnil.

Slovenija se je pismu pridružila, ker želi biti med tistimi, ki jim je ta tema najpomembnejša, je še dejal Boštjančič. Vsi skupaj si bodo prizadevali za iskanje kompromisa.