DZ bo danes sklenil redno plenarno zasedanje. Na dnevnem redu so med drugim poslanska vprašanja premierju Robertu Golobu. Poslanci ga bodo spraševali o razmerah v zdravstvu, anomalijah novega plačnega sistema ter odpornosti in obrambni zmogljivosti Slovenije in EU. Čaka jih tudi glasovanje o več zakonskih predlogih.