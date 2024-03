Finančni ministri z Boštjančičem o novih fiskalnih pravilih

V EU se bodo leta 2025 začela uporabljati nova fiskalna pravila, potem ko so prejšnja zamrznili ob izbruhu koronske krize. O tem, kako naj države uporabijo kombinacijo politik, da ohranijo konkurenčnost in socialno pravičnost, bodo s finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem danes govorili finančni ministri iz še šestih evropskih držav.

Na dogodku z naslovom Ohranjanje konkurenčnosti in socialne pravičnosti v novi fiskalni realnosti bodo o izzivih govorili finančni ministri iz Avstrije, Italije, Slovaške, Hrvaške, Madžarske in Nemčije. Pogovarjali se bodo o ustrezni kombinaciji politik za zagotavljanje fiskalne vzdržnosti družbene blaginje in konkurenčnosti v stanju globalnih sprememb političnih, gospodarskih, socialnih in okoljskih izzivov, so napovedali na finančnem ministrstvu.

Pakt za stabilnost in rast, ki opredeljuje temeljna evropska proračunska pravila, kot zgornji prag dopustnega javnega dolga opredeljuje 60 odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP), kot zgornji prag javnofinančnega primanjkljaja pa tri odstotke BDP.

Zaradi spremenjenih razmer je nato v EU stekla razprava o prenovi teh pravil, dogovor o novih pravilih pa bo članicam po navedbah Evropske komisije omogočal naložbe in konsolidacijo njihovih javnih financ hkrati. Novi okvir ekonomskega upravljanja v EU se bo uporabil na podlagi štiriletnih načrtov, ki jih bodo države v Bruselj morale posredovati do 20. septembra. V njih bodo opredelile cilje, ukrepe za odpravo neravnovesij ter prednostne reforme in investicije.