Vlada v svet SNG Drama imenovala ženo finančnega ministra

Vlada je na zadnji seji sprejela sklep o razrešitvi dveh in imenovanju dveh novih predstavnic ustanovitelja sveta javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana. Novi članici do 30. maja 2025 sta Eva Boštjančič, žena fianančnega ministra Klemna Boštjančiča, in Urška Pavlovič, ki bosta nadomestili dosedanji članici Ingrid Kovšca Pušenjak in Heleno Marijo Zupan.

Ker naj bi se tudi v koaliciji pojavili pomisleki o imenovanju Eve Boštjančič v svet zavoda SNG Drama, ji je v bran stopila kulturna ministrica Asta Vrečko: "Je strokovnjakinja iz organizacije dela zavodov, tudi javnih zavodov. O njih predava, piše o vodstvenih sposobnostih, o kolektivih in seveda ima absolutno vse kompetence za to, da je po vseh pravilih imenovana v svet zavoda." Ob tem je v oddaji 24ur poudarila še, da smo pred dnevi praznovali 8. marec in da si resnično želi, "da ne bi sodili nikogar po tem, s kom je poročen, ampak po njihovih strokovnih kompetencah".

Boštjančič: Konflikta interesa ne more biti in ga tudi ni

Minister Boštjanič o imenovanju dveh novih predstavnic v svet SNG Drama zaradi morebitnega konflikta interesa ni glasoval, s čimer je tudi po mnenju KPK ravnal v skladu z zakonom o integriteti.

Boštjančič je poudaril, da s postopkom izbire in imenovanja ni imel nič. "Vse to je v pristojnosti drugega ministrstva, ki je izbiro, kolikor mi je znano, tudi že pojasnilo. Tudi iz glasovanja o imenovanju sem se sam izločil. Konflikta interesa, kot je že javno dejala KPK, tako ne more biti in ga tudi ni. Pri vseh imenovanjih pa bi morali šteti le dosedanje strokovno delo, kompetence in izkušnje," je zapisal v odzivu.

Postopek izbire novih predstavnikov v svetu zavoda SNG Drama so na kulturnem ministrstvu sprožili, ker sta predstavnici ustanovitelja Ingrid Kovšca Pušenjak in Helena Marija Zupan januarja letos podali odstopni izjavi.

Kakšne so kompetence dveh novih predstavnic v svetu zavoda?

Eva Boštjančič je od 2004 zaposlena na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Od aprila 2023 je predstojnica oddelka za psihologijo. V svoji dolgoletni karieri je delovala tudi kot svetovalka na področju upravljanja s človeškimi viri(HRM), raziskovalka na projektu INODEL Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani, bila je tudi članica akreditacijske komisije agencije za upravljanje državnih naložb ter članica uredniških odborov mednarodne revije Changing Societies & Personalities, revije Vodenje v vzgoji in izobraževanju in Annual Report of Psychology. V letu 2023 je kot članica organizacijskega in programskega odbora sodelovala pri izvedbi EAWOP Small Group Meeting: Understanding work engagement, performance, and wellbeing in the new work normal.

Urška Pavlovič trenutno opravlja delo vodje kabineta na ministrstvu za solidarno prihodnost. Delovne izkušnje je pridobivala kot vodja pisarne in strokovna sodelavka v državnem zboru in kot sodniška pripravnica na višjem sodišču v Ljubljani. Usposabljala se je tudi za opravljanje prostovoljnega dela v Zavodu Emma in Društvu SOS telefon ter za delo pri projektu Unicefove varne točke in za nudenje brezplačne pravne pomoči. Svoja znanja in veščine je nagradila tudi na področju razvoja in iskanja podjetniških idej in poslovnih modelov, javnega nastopanja, timskega dela, izpeljave dogodkov in motiviranja kadrov, navaja sporočilo za javnost po seji vlade.