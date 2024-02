Boštjančič po pogajanjih: Poti do tega cilja je več #video

"Zasledujemo cilj, da osnovna plača nobenega javnega uslužbenca ni nižja od minimalne. Poti do tega cilja je več. Podrobnosti ne bi razlagal, ker smo v precej zgodnji fazi pogovorov na to temo," je po nadaljevanju pogajanj o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah povedal minister za finance Klemen Boštjančič.

Za skupno mizo so ponovno sedli vlada in sindikati javnega sektorja. Vladna pogajalska skupina je sindikatom predstavila nov predlog za odpravo plačnih nesorazmerij. Eden izmed ciljev predloga je tudi da, da nobena osnovna plača javnega uslužbenca ne bo nižja od minimalne, je po pogajanjih povedal finančni minister Klemen Boštjančič in dodal, da je poti do tega cilja več.

Tako Boštjančič kot sindikalni pogajalec Branimir Štrukelj o podrobnostih nista želela govoriti. "Vladna stran je danes po predolgem obdobju prekinitve, kjer smo jo sindikati že pozvali, naj prinese svoj predlog, ta predlog tudi prinesla. Jasno je, da moramo predlog skrbno proučiti, ker je zahteven, posega v nekatere zdajšnje predloge, jih modulira, spreminja. Brez preračunov je težko oceniti, kaj v resnici pomenijo," je povedal Štrukelj.

Druga točka dnevnega reda pa je bil regres. "Še vedno vztrajamo pri 1.500 evrih na zaposlenega in pričakujemo, da bo naslednji teden, ko se ponovno srečamo, ta tema ponovno odprta in da se bomo o njej pogajali. Minister je povedal, da je vlada danes to našo zahtevo zavrnila," je še dodal Štrukelj.

Tretja stvar, ki se je danes odprla, pa je po besedah Štruklja časovna implementacija, torej v kolikšnem času bo plačna reforma izpeljana.

Sindikalist Jakob Počivalšek je napovedal, da se bodo sindikati do predloga ta teden opredelili in vladi naslednji ponedeljek sporočili svoje stališče.