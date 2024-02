Bo novi vladni predlog za odpravo plačnih nesorazmerij ustrezal sindikatom?

Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja se bodo sestali na pogajalskem srečanju, na katerem je pričakovati predstavitev novega vladnega predloga za odpravo plačnih nesorazmerij. Na dnevnem redu so tudi ukrepi za povečanje učinkovitosti javnega sektorja, ki jih na sindikalni strani brez vnaprejšnjega gradiva ne želijo obravnavati.

Vladna stran je z izhodišči za pripravo novega predloga za odpravo plačnih nesorazmerij sindikate seznanila že na srečanju konec januarja. Danes pričakujemo predstavitev predloga, ki ga sindikati sicer dan pred srečanjem niso prejeli vnaprej.

Na dnevnem redu so poleg razprave o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah tudi ukrepi za povečanje učinkovitosti javnega sektorja.

Na sindikalni strani dan pred pogajanji tudi za to točko dnevnega reda niso prejeli gradiva, so za STA pojasnili v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja Slovenije in v drugi pogajalski skupini, ki jo vodi Jakob Počivavšek. Če ga ne bodo, so napovedali, da bodo predlagali umik te točke.

Kot je januarja pojasnil finančni minister Klemen Boštjančič, namreč vladna stran plačno reformo vidi širše, in ne gre le za vprašanje višine plač ali plačnih razmerij. Med drugim je omenil normative in učinkovitost dela. Iz sporočila po eni od januarskih sej vlade pa izhaja, da se ta želi pogajati tudi o številu dni letnega dopusta ter o revidiranju seznama delovnih mest, na katerih so javni uslužbenci upravičeni do poklicnega pokojninskega zavarovanja.