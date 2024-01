Vlada bo imenovala nove pogajalske skupine

Glede na to, da je del stavkovnih zahtev Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides tudi ureditev plačnega stebra za zdravstvo, vlada računa, da bi z rešitvami za celotni javni sektor rešila tudi zahteve Fidesa.

Foto: STA

Kordež je pojasnil, da so veliko dela na teh segmentih že opravili, zato bi lahko rešitev našli relativno kmalu, vsaj do parafe sporazuma. Glede na to, da je del stavkovnih zahtev Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides tudi ureditev plačnega stebra za zdravstvo, vlada računa, da bi z rešitvami za celotni javni sektor rešila tudi zahteve Fidesa.

Ta je po sredinih pogajanjih sicer napovedal zaostritev stavke, saj so ocenili, da jim vlada ni prisluhnila. Kdaj in na kakšen način bodo zaostrovali stavkovne aktivnosti, še ni jasno. Kordež pa je po pogajanjih dejal, da si vlada ne želi zaostritve stavke, ker poteka na plečih bolnikov, ki že ostajajo brez storitev.

Zdravniki in zobozdravniki v ponedeljek začeli stavko

Zdravniki in zobozdravniki so v ponedeljek začeli stavko, s katero zahtevajo ureditev plačnega sistema zdravnikov v posebnem zdravstvenem stebru, določitev karierne poti zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij, vključno z dvigom plač starejšim zdravnikom. Stavka bo trajala do preklica ali sklenitve stavkovnega sporazuma.

Medtem zaradi neuresničene ustavne odločbe o sodniških plačah sodniki te dni protestno delajo prilagojeno, s stavko pa rožljajo tudi nekatere druge skupine v javnem sektorju. Vlada vztraja, da posameznim skupinam ne bo popuščala in da želi rešiti plačni sistem celovito.