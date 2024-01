Fides za najstarejše zdravnike zahteva še višje plače

Po tem, ko sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides in vladna stran tudi v torek nista zbližala stališč, naj bi vlada popoldan sindikatu predložila nov predlog. Fides ob tem pozivajo, naj stavko zaustavi ali vsaj zamrzne in nadaljuje pogajanja z vlado v okviru t. i. stebrnih pogajanj. Fides, ki naj bi med drugim zahteval za sedem plačnih razredov višje plače za najstarejše zdravnike, pa vztraja, naj vlada izpolni že potrjene zaveze.

Višja plača za najstarejše zdravnike za sedem plačnih razredov bi pomenilo med 1.600 in 1.800 evri bruto več na mesec, je v ponedeljek poročala TV Slovenija.

"Ne bomo odnehali, dokler vlada ne oblikuje ločenega zdravstvenega stebra v okviru javnega sektorja, ki bo zajel vse zaposlene v zdravstvu in opredelil njihove specifike. Da torej izvrši, kar je podpisala pred letom in pol," je po ponedeljkovih neuspešnih pogajanjih poudaril član stavkovnega odbora Fidesa Bojan Kostić.

"Želimo si, da se to čim prej konča, na žalost pa trenutno ne moremo pristati na dvigovanje plač izključno deležu zdravnikov, v mislih moramo imeti celoten javni sektor," pa je pojasnil namestnik vodje vladne pogajalske skupine Denis Kordež. Vladna stran si tako želi, da se čim prej vrnejo na pogajanja o plačni reformi po plačnih stebrih. "Zato pozivamo Fides, da stavko zaustavi ali pa vsaj zamrzne, da se usedemo za pogajalske mize in tam ostanemo, dokler ne najdemo skupnih rešitev," je še povedal, je poročala STA.

Fides: Prekinitvi stavke se ne približujemo

"Žal ugotavljamo, da se odnos vlade še ne spreminja. Prekinitvi stavke se torej ne približujemo. Fides od vlade pričakuje konkretne predloge, konkretne zaveze in konkretna jamstva. Teh do zdaj še ni dala," je še poudaril Kostić in dodal, da se število stavkajočih veča in da se podpora njihovim prizadevanjem med delavci krepi.

Fides zahteva, da vlada izvede to, kar je podpisala pred letom in pol ter objavila v uradnem listu 28. oktobra predlani: oblikovanje ločenega zdravstvenega stebra v okviru javnega sektorja, ki bo zajel vse zaposlene v zdravstvu in opredelil njihove specifike.

Nova ureditev bi nastopila najpozneje 1. julija 2024. Želijo si tudi sprejetje dveh aneksov h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike, v katerih bi določili karierno pot zdravnika in odpravo plačnih nesorazmerij.