Vlada bi za prenovo plačne reforme v javnem sektorju namenila 1,3 milijarde evrov

"Poti do tega cilja je več," je še dejal Boštjančič, podrobnosti pa ni želel razlagati, saj da so "v precej zgodnji fazi pogovorov na to temo".

Kot še poroča Večer, naj bi neuradno vlada v spremenjenem predlogu sicer odstopala od nekaterih že dogovorjenih rešitev.

Ena od različic novega predloga predvideva, da bi se najnižja osnovna plača začela pod minimalno plačo, v predlogu so jo začrtali pri 1.074,43 evra bruto, kolikor je bila minimalna plača leta 2022.

Predlagani naj bi bili sicer dve možnosti prevedbe, a iz tiste, kjer bi se prvi razred začel pod minimalno plačo, bi najvišji, 67. plačni razred znašal 7.558,49 evra bruto osnovne plače. Ob tem med razredi ne bi bilo več štirih odstotkov razlike, temveč le še trije odstotki. Vlada bi rada tudi podaljšala realizacijo plačne reforme, ocenjene na 1,3 milijarde evrov, v kar so vključeni tudi dvigi funkcionarskih plač, še piše Večer.

Več dopusta šele pri 55 letih in nižje izplačilo kilometrine

Po vladnem predlogu naj bi javnemu uslužbencu trije dnevi pripadli šele z dopolnjenimi 55 leti starosti in ne pri dopolnjenih 50. Vlada predlaga tudi, da število dni dopusta zaradi specifičnih pogojev dela ne bi smelo presegati 15 dni. Znižali bi tudi povračilo kilometrine za prevoz na delo in z dela s sedanjih deset odstotkov cene neosvinčenega bencina na kilometer na osem odstotkov cene bencina na kilometer.

Regres ostaja v višini minimalne plače, ki trenutno znaša 1.253,90 evra, čeprav so sindikati predlagali 1.500 evrov regresa za vse. Boštjančič je še povedal, da bo izplačan že marca, in dodal, da so sindikate seznanili s tem, da so se v prihodnjih mesecih pripravljeni pogovarjati o regresu za najnižje plačane javne uslužbence, a v povezavi s pogajanji, ki sicer potekajo.