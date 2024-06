Javnofinančni primanjkljaj v prvem četrtletju nižji kot lani

V sektorju država je bilo že trinajsto četrtletje zapored zaznati rast skupnih prihodkov. Ti so znašali 7,061 milijarde evrov in so bili medletno višji za 725 milijonov evrov oz. za 11,4 odstotka. Skupni izdatki države so znašali 7,370 milijarde evrov in so se v primerjavi z enakim obdobjem lani zvišali za 586 milijonov evrov ali za 8,6 odstotka.

Konsolidirani bruto javni dolg države, ki je bil ob koncu prvega trimesečja pri 45,4 milijarde evrov, je bil v primerjavi z enakim lanskim obdobjem višji za dobre tri milijarde evrov, v primerjavi s koncem lanskega leta pa za 1,7 milijarde evrov.