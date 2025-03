Upadla javnofinančni primanjkljaj in javni dolg

Javnofinančni primanjkljaj je lani dosegel 597 milijonov evrov oz. 0,9 odstotka BDP, kar je nekaj več kot milijardo evrov oz. 1,7 odstotne točke po deležu BDP manj kot v letu 2023, je danes objavil statistični urad. Tudi javni dolg se je kljub nominalnemu povišanju v deležu BDP znižal.

V letu 2024 sta po pojasnilih statistikov s primanjkljajem poslovala podsektorja centralna država in lokalna država. Primanjkljaj centralne države, torej državnega proračuna, je znašal 454 milijonov evrov, občine pa so skupaj izkazale za 255 milijonov evrov presežka odhodkov nad prihodki.

Sklada socialne varnosti, torej pokojninska in zdravstvena blagajna, sta leto končala s 113 milijonov evrov presežka.

Bruto dolg sektorja država je konec leta 2024 znašal 44,895 milijarde evrov oziroma 67 odstotkov BDP. V primerjavi s koncem leta 2023 se je nominalno zvišal za 1,156 milijarde evrov, relativno glede na BDP pa se je znižal za 1,4 odstotne točke.

Inflacija nekoliko višja

Cene življenjskih potrebščin so se marca na letni ravni zvišale za dva odstotka, potem ko je bila inflacija februarja 1,6-odstotna. Na rast so najbolj vplivale podražitve hrane in brezalkoholnih pijač.

Kot je danes sporočil statistični urad, je k letni inflaciji največ ali 0,7 odstotne točke prispevala podražitev hrane in brezalkoholnih pijač, ki je bila 3,5-odstotna. S po 0,3 odstotne točke so sledile podražitve v zdravstvu (za 5,4 odstotka) ter restavracijah in hotelih (za 4,2 odstotka).

V mesečni primerjavi je bila inflacija marca 0,6-odstotna, k temu pa so največ prispevale podražitve oblačil in obutve ter električne energije.

Na mesečno inflacijo so najbolj vplivale višje cene oblačil in obutve. Oblačila so se zaradi končanih popustov in prehoda na spomladansko-poletno kolekcijo podražila za 9,4 odstotka in k mesečni inflaciji prispevala 0,4 odstotne točke. Cene obutve so zrasle za 5,9 odstotka in dodale 0,1 odstotne točke.

Indeks življenjskih potrebščin marca višji

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, je bila marca 2,2-odstotna. Februarja je bila inflacija po tem indeksu 1,9-odstotna. Mesečna rast cen je marca dosegla 0,8 odstotka.