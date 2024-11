Celotni prihodki Radiotelevizije Slovenija so v prvih desetih mesecih znašali 122,43 milijona evrov, celotni odhodki pa 122,70 milijona evrov. Odhodki so bili tako večji od prihodkov za približno 270.000 evrov. Zavod pričakuje, da bodo leto končali s primanjkljajem v višini 2,5 milijona evrov, ne pa v višini štiri milijone evrov, kot so načrtovali.

Prihodki so za 2,44 milijona evrov oz. za dva odstotka presegli prilagojeni načrt. Odhodki so bili medtem za 1,54 milijona evrov oz. za 1,3 odstotka višji od prilagojenega načrta, izhaja iz poročila o poslovanju zavoda od januarja do oktobra.

S prihodki od rtv-prispevka so dobili 82,38 milijona evrov, kar je 77.000 evrov več od načrta. Zavezancev za plačilo je bilo oktobra malenkost več kot 638.000, kar je približno toliko kot konec leta 2023.

Največ stanejo redno zaposleni

Pri odhodkih pa je največji delež odpadel na stroške dela redno zaposlenih, in sicer je znašal 60,7 odstotka. To predstavlja 74,48 milijona evrov, kar je za 1,80 milijona evrov več od prilagojenega načrta.

Zaradi nedavno sprejetega zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju zdaj po besedah predsednice uprave Natalije Gorščak poteka priprava različice programsko-produkcijskega in finančnega načrta za leto 2025, ki bo vključevala tudi strošek za odpravo plačnih nesorazmerij. Na današnji seji sveta zavoda je izrazila upanje, da hujša programska krčenja ne bodo potrebna.

Dobra novica: Gledanost linearne televizije je boljša

Hkrati tečejo pogovori z vlado in pogajanja z zaposlenimi. Prav tako poteka prva faza uvajanja nove sistemizacije predvsem za najnižja delovna mesta. Med dobrimi novicami pa je predsednica uprave omenila še, da so septembra in oktobra izmerili večjo gledanost linearne televizije v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Predsednik sveta zavoda Goran Forbici je dodal, da je imela Televizija Slovenija septembra in oktobra v osrednjem terminu od 19. do 20. ure kar 15.000 gledalcev več kot v enakem obdobju lani.

O podrobnostih glede finančnega načrtovanja za leto 2025 so spregovorili na zaprtem delu seje.