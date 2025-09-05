Ogromna podražitev na Hrvaškem

Na Hrvaškem so v prvem polletju prodali okoli 2.000 novih stanovanj. Povprečna cena kvadratnega metra je znašala 2.754 evrov, kar je za 15,9 odstotka več kot v enakem obdobju lani in za 5,3 odstotka več kot v drugem lanskem polletju. V Zagrebu je bila podražitev po podatkih državnih statistikov manjša kot drugod po državi.

V Zagrebu je bilo za kvadratni meter novega stanovanja v povprečju treba odšteti 2958 evrov, kar je za 4,5 odstotka več kot pred letom, v drugih krajih pa 2511 evrov ali za 22 odstotkov več, kažejo podatki hrvaškega državnega zavoda za statistiko (DZS).

Povprečna cena novih stanovanj, ki so jih prodajala podjetja in druge pravne osebe, je v preteklem polletju dosegla 2766 evrov za kvadratni meter, kar je za 11,8 odstotka več kot v prvem lanskem polletju in za 4,3 odstotka več kot v drugem lanskem polletju.

V Zagrebu so se takšna stanovanja medtem podražila za 4,6 odstotka na 2964 evrov za kvadratni meter, v drugih krajih pa za 16,1 odstotka na 2528 evrov.

Državna stanovanja bistveno cenejša

Povprečna cena kvadratnega metra stanovanj, zgrajenih z državno podporo, je v prvem polletju znašala 1.245 evrov, kar je za 7,2 odstotka manj kot pred letom. V Zagrebu je znašala 1030 evrov ali za 5,4 odstotka odstotka več kot pred letom, drugod pa se je cena znižala za 3,3 odstotka na 1303 evre.

Od skupno 2.086 prodanih novih stanovanj so jih v prvih šestih mesecih letošnjega leta 1205 prodali v Zagrebu, 881 pa v drugih krajih po državi.

V letu 2024 so se nova stanovanja na Hrvaškem podražila za 11,5 odstotka. V Zagrebu je bila podražitev 8,7-odstotna, drugod po državi pa so bile cene v povprečju višje za 14 odstotkov. Skupno so na Hrvaškem lani prodali skoraj 3.800 novih stanovanj.