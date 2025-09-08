Kupec nedokončane vile nekdanjega direktorja gradbene družbe SCT Ivana Zidarja v Fiesi, ki sta jo stečajna upravitelja Zidarja in njegove nekdanje žene na sredini javni dražbi prodala za 1,5 milijona evrov, je ljubljansko podjetje Sapore Vapum. To je v lasti švicarskega podjetja Ferba, ki je lani izpeljalo velik nepremičninski posel v Kamniku.

Okrožno sodišče v Ljubljani je po sredini dražbi v petek nato objavilo sklep o sklenitvi prodajne pogodbe za nedokončan objekt na slovenski obali s podjetjem Sapore Vapum. Ta bo v postopek stečaja zapuščine Ivana Zidarja in postopek osebnega stečaja njegove nekdanje žene Vincencije Lambergar vplačal po 750 tisoč evrov. Podjetje s sedežem v Ljubljani bo moralo kupnino plačati najpozneje v treh mesecih, nato pa mu bo sodišče tudi uradno izročilo nepremičnino.

Direktor podjetja Sapore Vapum je Žiga Tekavec, lastnica podjetja pa je švicarska družba Ferba AG. Podjetje Sapore Vapum je registrirano za trgovanje z lastnimi nepremičninami. Lani je imelo ob 1,17 milijona evrov celotnih prihodkov skoraj 139 tisoč evrov izgube, je razvidno s spletne strani Ebonitete.

Dejanskega lastnika Sapore Vapum težko najti

O lastniku podjetja Sapore Vapum se je sicer pisalo novembra lani. Hrvaška nepremičninska družba Primo Real Estate je namreč takrat podpisala pogodbo o nakupu stoodstotnega deleža v družbi Ferba projekt iz Kamnika, ki med drugim upravlja poslovne nepremičnine v poslovni coni na območju Kamnika. Ocenjena vrednost posla je bila 24,5 milijona evrov. Najemnica prostorov je družba Danfoss iz istoimenske danske skupine, pišejo Finance.

Kdo je dejanski lastnik podjetja Sapore Vapum, sicer v registru dejanskih lastnikov po navedbah portala ni mogoče ugotoviti. Časnik Dnevnik je lani poročal, da je bil kot dejanski lastnik z več kot 75-odstotnim deležem naveden Marjan Tekavec.

Gre za nekdanjega lastnika podjetja Biring, ki se je ukvarjalo s trgovino in uvozom znanih blagovnih znamk pisarniške opreme in izdelovanjem pisarniškega pohištva ter trgovanjem z nepremičninami. Podjetje Biring je sicer leta 2013 končalo v stečaju.

Vila prodana v tretjem poskusu

Sredina javna dražba je bila tretji poskus prodaje objekta v Fiesi s pripadajočim zemljiščem. V prvem poskusu prodaje marca letos je bila izklicna cena 1,85 milijona evrov. Takrat se je na dražbi v Celju sicer pojavil interesent, ki pa se za nakup ni odločil. Druge javne dražbe maja ni bilo, saj nihče ni vplačal varščine. Izklicna cena je bila takrat postavljena pri 1,7 milijona evrov.

Propadajoča in nedokončana vila je ena od nepremičnin, ki so ostale v zapuščini preminulega nekdanjega gradbenega barona po osebnem stečaju. Pred tem je sicer večino premoženja prenesel na družinske člane.