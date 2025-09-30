Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da se v pogovoru s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom, ki mu je v ponedeljek v Beli hiši predstavil načrt za mir v Gazi, ni strinjal z vzpostavitvijo palestinske države. Kot je še zatrdil v ponoči objavljenem videoposnetku, bo vojska ostala v večjem delu enklave, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Sploh ne, in to ni zapisano v sporazumu. Ena stvar je bila jasno povedana: odločno bomo nasprotovali palestinski državi," je Netanjahu dejal v videoposnetku, objavljenem na omrežju Telegram.

Po pogovorih s Trumpom je v ponedeljek na skupni novinarski konferenci potrdil, da je Izrael privolil v Trumpov načrt za mir v 20 točkah. Ta sicer med drugim pušča odprto pot za vzpostavitev palestinske države, kar pa Izrael vseskozi odločno zavrača.

"To ni zapisano v sporazumu. Rekli smo, da bomo odločno nasprotovali palestinski državi," je zatrdil izraelski premier in dodal, da bi načrt izraelski vojski (IDF) omogočil, da ostane v Gazi.

Do načrta je kritičen tudi skrajno desni izraelski finančni minister Bezalel Smotrič, ki ga je označil za "odmeven diplomatski neuspeh" za Izrael.

V daljši objavi na omrežju X ga je označil tudi za "zatiskanje oči in obračanje hrbta vsem lekcijam 7. oktobra" 2023. "Po moji oceni se bo tudi to končalo v solzah. Naši otroci se bodo morali znova boriti v Gazi," je dodal.

Kritiziral je tudi mednarodni pritisk, proteste, ki jih v Izraelu vodijo družine talcev, vojaško zavlačevanje ter Netanjahujevo nepripravljenost za zasedbo Gaze in "sprejetje Trumpovega prvotnega načrta", ki ga sicer ni natančneje definiral.

Trump je januarja predlagal "očiščenje" Gaze, v okviru katerega bi razseljene Palestince prevzela Egipt in Jordanija. Februarja je nato objavil videoposnetek, ustvarjen z umetno inteligenco, ki je prikazoval "Trumpovo Gazo" kot riviero Bližnjega vzhoda.

Voditelji evropskih ter več arabskih in muslimanskih držav pozdravljajo mirovni načrt za Gazo, ki ga je v ponedeljek predstavil ameriški predsednik Donald Trump. Vrstijo se pozivi k uresničitvi predlagane rešitve, ki jo je Izrael podprl, gibanje Hamas pa jo še preučuje, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ursula von der Leyen Foto: Reuters Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na omrežju X zapisala, da Bruselj vse strani spodbuja, da izkoristijo priložnost, ki se ponuja z mirovnim načrtom, EU pa da je pripravljena prispevati k temu.

"Rešitev dveh držav ostaja edina izvedljiva pot do pravičnega in trajnega miru na Bližnjem vzhodu, kjer bi Izraelci in Palestinci živeli drug ob drugem v miru in varnosti, brez nasilja in terorizma," je dodala.

Antonio Costa Foto: STA Predsednik Evropske unije Antonio Costa je na omrežju X pozval vse strani, naj izkoristijo ta trenutek in miru dajo resnično priložnost. "Pozdravljam načrt predsednika Trumpa za konec vojne v Gazi, pozitivni odziv predsednika vlade Netanjahuja me spodbuja," je objavil Costa.

Emmanuel Macron Foto: Reuters Francoski predsednik Emmanuel Macron je na omrežju X pohvalil Trumpovo zavezo za konec vojne v Gazi in dodal, da Hamas nima druge izbire, kot da osvobodi vse talce in sledi načrtu.

Pedro Sanchez Foto: Reuters Načrta se veseli tudi španski premier Pedro Sanchez, eden najglasnejših kritikov izraelske ofenzive v Gazi med evropskimi voditelji. "Čas je, da se nasilje konča, da se talci takoj osvobodijo in da se zagotovi humanitarna pomoč civilnemu prebivalstvu," je sporočil.

Giorgia Meloni Foto: Guliverimage Italijanska vlada premierke Giorgie Meloni je načrt pozdravila in strani pozvala, naj ga sprejmejo, češ da bi bil lahko prelomnica.

Keir Starmer Foto: Reuters Urad britanskega premierja Keira Starmerja je sporočil, da Združeno kraljestvo močno podpira Trumpova prizadevanja za konec spopadov, osvoboditev talcev in zagotovitev nujne humanitarne pomoči prebivalcem Gaze.

Tony Blair Foto: Reuters Nekdanji britanski premier Tony Blair, za katerega je Trump predvidel eno od vodilnih vlog v prihodnjem mednarodnem Odboru za mir za upravljanje Gaze – dokler te vloge ne bodo prevzeli Palestinci – je sporočil, da je drzen in pameten Trumpov načrt najboljša priložnost za konec vojne in svetlo prihodnost za prebivalce Gaze ter trajno varnost Izraela.

Johann Wadephul Foto: Guliverimage Trumpov načrt je pozdravila Italija, pa tudi Nemčija. "Načrt ponuja edinstveno priložnost za konec strašne vojne v Gazi. Končno je za Izraelce in Palestince upanje, da se ta vojna lahko konča," je sporočil nemški zunanji minister Johann Wadephul, navaja tiskovna agencija dpa.

"Pozdravljamo vlogo ameriškega predsednika in njegova iskrena prizadevanja za končanje vojne v Gazi. Potrjujemo pripravljenost za pozitivno in konstruktivno sodelovanje z ZDA in stranema za dokončno sklenitev sporazuma in zagotovitev njegovega izvajanja," navaja izjava Katarja, Egipta, Združenih arabskih emiratov, Turčije, Savdske Arabije, Indonezije in Pakistana.

Palestinska militantna skupina Islamski džihad, ki se v Gazi bori skupaj s Hamasom, je mirovni načrt ameriškega predsednika Donalda Trumpa v 20 točkah za mir označila kot farso, ki ne bo končala vojne in agresije nad Palestinci, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Hamas se še ni opredelil.

"Izrael skuša s tem prek ZDA doseči to, česar ni mogel doseči z vojno," je sporočil Islamski džihad o načrtu, ki ga je v ponedeljek naznanil Trump na novinarski konferenci z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem.

Podrobnosti smo pisali v tem prispevku:

Pogajalci Hamasa so posrednikom povedali, da bodo načrt pregledali v dobri veri in podali svoj odgovor, poroča Jerusalem Post. Vendar pa Al Jazeera navaja neimenovanega predstavnika Hamasa, ki je povedal, da so objavljeni deli Trumpovega načrta bližje izraelskim stališčem.

Palestinska uprava je v izjavi poudarila iskrena in odločna prizadevanja Donalda Trumpa in izrazila zaupanje v njegovo sposobnost, da najde pot k miru, navajajo agencije.

Prebivalci Gaze: Načrt ni izvedljiv

AFP navaja tudi izjave prebivalcev Gaze, ki niso navdušeni. "Jasno je, da načrt ni izvedljiv," je dejal 39-letni Ibrahim Džudeh in dodal, da načrt vsebuje pogoje, ki jih Hamas ne bo nikoli sprejel.

"Kot vedno doslej se Izrael strinja, Hamas pa zavrne in obratno. Vse to je igra in mi ljudje plačujemo ceno," pa je dejal 47-letni Mohamed Al Beltadži.