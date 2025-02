V Sanremu zmago za las odnesel Olly

Na festivalu italijanske popevke v Sanremu je v soboto s pesmijo Balorda Nostalgia (Neumna nostalgija) slavil 23-letni Federico Olivieri, ki nastopa pod umetniškim imenom Olly. Drugi je bil Lucio Corsi, ki je s 23,4 odstotka prejetimi glasovi zaostal le za 0,4 odstotne točke. Občinstvo je imelo očitno druge favorite, saj so razglasitev rezultatov najprej pospremili z žvižgi.

Tako kot običajno je 75. edicija festivala postregla s petimi glasbenimi večeri. Tudi v finalnem večeru je svoje pesmi predstavilo vseh 29 letošnjih udeležencev, nato pa so razglasili pet superfinalistov.

V superfinale so se uvrstili sami moški izvajalci, poleg Ollyja in Corsija še Fedez, Brunori Sas in Simone Cristicchi.

Z zmago na znamenitem glasbenem festivalu si je Olly prislužil tudi pravico, da Italijo zastopa na tekmovanju za pesem Evrovizije. To bo letos med 13. in 17. majem v švicarskem Baslu. Olly je za las odnesel zmago, kar je zmotilo občinstvo, ki je razglasitev rezultatov najprej pospremilo z žvižgi. Kasneje so zmagovalcu vseeno namenili bučen aplavz.

Sanremo navdih za pesem Evrovizije

Sanremo sicer velja za najbolj gledano glasbeno prireditev v Italiji, služil je celo za navdih tekmovanja za pesem Evrovizije. V sklopu festivala vsako leto poteka tudi vzporedno tekmovanje mladih in neuveljavljenih pevcev, na katerem je letos s pesmijo Vertebre slavil Settembre.

Za še večjo gledanost organizatorji na državni televiziji RAI poskrbijo tudi z odmevnimi gosti. Letos je v sklopu festivala med drugim nastopila britanska glasbena zasedba Duran Duran, vseh pet večerov pa ni manjkalo največjih imen italijanske estrade. Med drugim so se kot sovoditelji preizkusili Mahmood, Alessia Marcuzzi in Antonella Clerici, skozi vseh pet večerov pa je krmaril voditelj Carlo Conti.