Klemen Slakonja poskrbel za škandal

Klemen Slakonja, ki je s pesmijo How Much Time Do We Have Left slavil na letošnji Emi, je kmalu po zmagi napovedal svoj največji imitatorski projekt do zdaj.

Projekt je tesno povezan z Evrovizijo, saj se je Slakonja prelevil v vse evrovizijske zmagovalce od leta 2000. Ne samo, da je Slakonja poskrbel za vizualno podobnost z izvajalci, sam je zapel tudi vse njihove pesmi.

S svojimi imitacijami je navdušil, posnetek, ki ga je objavil na svojem kanalu na YouTubu, si je v nekaj dneh ogledalo več kot 200 tisoč ljudi. Je pa nekatere zmotila njegova imitacija estonskih evrovizijskih predstavnikov Tanela Padarja in Dava Bentona. Benton je edini temnopolti zmagovalec Evrovizije in zato je Slakonja pri njegovi imitaciji uporabil temnejši puder za obraz. S to potezo si je prislužil kar nekaj obtožb, mnogi so izrazili pomisleke o primernosti "blackface" oziroma "črnega obraza". Gre za prakso, pri kateri si belci z ličili potemnijo kožo, da bi upodobili temnopolte osebe. Izhaja iz 19. stoletja, ko so belci na rasističen način karikirali temnopolte. Praksa je v večini družb spoznana za žaljivo in nesprejemljivo.

Sporno imitacijo umaknil

Slakonja se je po kritikah oglasil na družbenem omrežju Instagram in se opravičil. "Poučil sem se o zgodovini 'črnega obraza' in ga nikakor ne podpiram. Iskreno mi je žal, če sem koga prizadel," je zapisal v izjavi in dodal, da je pri ustvarjanju videa želel biti spoštljiv in avtentičen.

Imitacijo je videl tudi Benton in dejal, da ne bi bilo prav, če bi ga oponašal s svojo naravno poltjo. "Ljudje morajo razumeti, da je žaljivo upodabljanje 'blackfacea' nekaj povsem drugega kot le uporaba temnejših ličil," je Benton povedal v intervjuju za The Euro Trip. "Vse zmagovalce je parodiral popolno, vključno z mano," je povedal za drug medij.

Kljub temu da mu Benton ni zameril, se je Slakonja odločil, da del, kjer imitira Bentona, umakne.