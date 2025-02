Začenja se izbor najlepše italijanske popevke

Festival v Sanremu je najstarejše glasbeno tekmovanje, ki ga prenaša televizija, in velja za festival, po katerem so se zgledovali pri oblikovanju izbora za Pesem Evrovizije.

Letos z novim voditeljem

Festival, ki vsako leto v gledališču Ariston poteka v prvi polovici februarja, je med Italijani izredno priljubljen, letošnja izdaja pa je že 75. Potem ko je več let festival vodil voditelj Amadeus, bo letos skozi pet glasbenih večerov krmaril znani italijanski voditelj Carlo Conti, ki pa se mu bodo med tednom na odru v vlogi sovoditeljev pridružili tudi številni drugi znani obrazi.

Med drugim je italijanska radiotelevizija, ki festival vsako leto prenaša, napovedovala sodelovanje zvezdnikov, kot so Antonella Clerici, Gerry Scotti, Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini in Alessia Marcuzzi, kot sovoditelj se bo preizkusil tudi dvakratni zmagovalec festivala, pevec Mahmood.

Letošnji voditelj Carlo Conti Foto: Guliverimage

Eden od tekmovalcev je odstopil še pred začetkom

Letos se za naziv zmagovalca 75. izdaje festivala Sanremo poteguje 29 izvajalcev, eden manj kot običajno. Italijanski raper Emis Killa je namreč konec januarja sporočil, da od festivala odstopa, potem ko so ga obvestili, da ga italijanska policija preiskuje v okviru preiskave o organiziranem kriminalu milanskih nogometnih navijačev.

Na festivalu letos sodeluje več povratnikov, med drugim tudi takšni, ki so na festivalu že zmagali. Tako se bo s pesmijo Viva la vita predstavil kantavtor Francesco Gabbani, ki je na Sanremu zmagal leta 2017. Med tistimi, ki so zmagali že pred več desetletji, pa je Giorgia, ki je slavila leta 1995, letos pa stavi na pesem La cura per me. Na oder Sanrema se vrača tudi Massimo Ranieri, ki je Italijo že dvakrat zastopal tudi na Evroviziji, in sicer v letih 1971 in 1973.

Na festival se vrača Massimo Ranieri, ki je Italijo na Evroviziji zastopal že dvakrat. Foto: Guliverimage

Zmagovalec gre na Evrovizijo

Tudi letošnji zmagovalec bo prejel vstopnico za nastop na finalnem večeru letošnje Evrovizije, ki bo 17. maja v Baslu v Švici. Italija se je po večletni odsotnosti na Evrovizijo vrnila leta 2011, nazadnje pa s pesmijo Zitti e buoni v izvedbi zasedbe Maneskin zmagali leta 2021. Lani je na Sanremu s pesmijo La noia zmagala Angelina Mango, ki je na Evroviziji zasedla sedmo mesto.

Kot je že v navadi, si lahko gledalci obetajo tudi številne znane goste. Med drugim se bodo med tednom na festivalskem odru zvrstili pevci Jovanotti, Raf, Damiano David, Ermal Meta in Tedua, nastopila pa bo tudi znana glasbena britanska zasedba Duran Duran.

Festival se bo vsak večer začel ob 20.40. Kot je pretekli konec tedna za italijanske medije potrdil Conti, bo vsak večer festival trajal do 1.20, finalni večer pa še 20 minut dlje.

