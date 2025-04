Predstavnik Dava Coulierja, ki je zaslovel v vlogi Joeyja Gladestona v seriji Polna hiša (Full House), je za revijo People potrdil, da je 65-letni igralec premagal raka.

"Danes je prvi dan, ko se počutim dobro"

Coulier je o optimističnih rezultatih zadnjih preiskav spregovoril tudi v reviji Parade. Kot je povedal, so mu opravili biopsijo limfne žleze na vratu, ki ni pokazala rakavih celic. "To je eden od redkih trenutkov v življenju, ko je ničla najlepša mogoča številka," je dejal, "danes je prvi dan, ko se počutim dobro. Spet se počutim kot jaz."

Coulier je lansko jesen razkril, da so mu odkrili ne-Hodgkinov limfom, eno od vrst raka limfnega sistema, bolezen pa je napredovala do tretjega stadija. "Bilo je, kot bi me kdo boksnil v trebuh," se je takrat spomnil trenutka, ko so mu povedali za diagnozo.

