Člani priljubljene glasbene zasedbe Avtomobili so na družbenem omrežju Facebook sporočili, da je sinoči umrl njihov dolgoletni bobnar Lucijan Kodermac - Lučko. V komentarjih so se pokojnega glasbenika spomnili številni oboževalci skupine.

Jeseni leta 2023 se je po hudi in kratkotrajni bolezni za vedno poslovil njihov basist David Šuligoj.

Glasbeno skupino Avtomobili sta leta 1982 v Novi Gorici ustanovila brata Marko in Mirko Vuksanović. Večji uspeh je skupina, v kateri se je zamenjalo kar nekaj članov, požela predvsem v osemdesetih letih, v svoji karieri pa so izdali dvanajst plošč, zadnjo z naslovom Sijaj leta 2022. Nastopali so tako v Sloveniji kot tudi v tujini, predvsem v državah nekdanje skupne države.