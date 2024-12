Zanimive novosti pri avtomobilih: zgolj preblisk ali prihodnost? #video

Foto: Gregor Pavšič Vsakih nekaj let v avtomobile pridejo novi trendi, ki prinesejo novosti na določenem področju. Vsi niso uspešni – pred leti so začeli proizvajalci razvijati sisteme za upravljanja vozila s kretnjami rok, ki pa so za zdaj dokaj hitro utonili v pozabo. Trend vsesplošne digitalizacije je v avtomobile prinesel velike zaslone in nato prvič tudi pretočne videovsebine ter arkadne igrice. Če se je takrat Tesli zaradi takih novosti marsikdo posmehoval, danes na podoben način svoje kupce animirajo tudi tradicionalni proizvajalci. Letos smo pretočni video spoznali v volvu EX30, igrice so že dobro uveljavljene pri znamkah BMW in Mini. Igrica Beach Buggy je po teslah postala sestavni del že marsikaterega avtomobila.

Med letošnjimi novostmi je bilo relativno malo takšnih, ki bi prinesle kaj zares novega. Vendarle izpostavljamo nekaj takih, ki smo jih preizkusili v testnih avtomobilih. Z vidika varnosti kljub temu, da to ni novost leta 2024, še enkrat izpostavljamo prikaz slike mrtvega kota (prek kamere) na digitalnih merilnikih oziroma sredinskem zaslonu. To omogočajo pri Hyundaiju in Tesli.

Avtomobilska "črna skrinjica" iz Kitajske

Začnimo pri novosti, ki bi jo lahko opisali kot zapisovalec podatkov avtomobilske "črne skrinjice". Kitajski električni terenec Mhero ima možnost sledenja vožnji s stalnim snemanjem, in če se na cesti zgodi kaj nepredvidenega (na primer prometna nesreča), je vse dogajanje posneto prek kamere na vrhu vetrobranskega stekla. To sicer omogočajo tudi nekateri drugi avtomobili. Posebnost sistema je v tem, da so na sliki ves čas prikazane ikone z osnovnimi parametri voznikovih potez – videozapis vsebuje podatek o hitrosti, položaju stopalke za plin in zavoro, ali so bili vklopljeni smerniki in ali so bili vsi potniki pripeti z varnostnim pasom. Podatki lahko pridejo prav, če je treba ob prometni nesreči ali podobnih dogodkih zagovarjati svojo plat zgodbe.

Vrtljiv in premični sredinski zaslon

Je bolje imeti zaslon postavljen pokončno ali ležeče? Pri Tesli so imeli najprej navpičnega, nato so spremenili pristop in ostali pri vodoravnem. Takega ima tudi večina tekmecev, a nekateri – na primer Volvo, Renault, Ford in še kdo – imajo zaslon raje postavljen navpično. Določeni deli vmesnika so vsebinsko primernejši za eno, drugi za nasprotno postavitev.

Dobro rešitev prinaša BYD, ki omogoča vrtenje zaslona za 90 stopinj. Glede na potrebe torej voznik spremeni položaj iz navpičnega v vodoravnega oziroma obratno. Pri volvu EX30, ki ima kombinacijo navpičnega zaslona in videopretočnih vsebin, smo pogrešali prav to možnost. Videovsebina na pokončnem zaslonu deluje slabo, saj je površina zaslona slabše izkoriščena. Pri kitajski znamki Voyah (model courage) smo letos prvič videli tudi premičen zaslon, ki ga je bilo mogoče s sredine prestaviti desno pred sovoznika.

Foto: Gregor Pavšič

Sistem upravljanja z baterijo je pomemben za kakovost sobivanja z večjimi električnimi avtomobili, s katerimi se odpravimo tudi na daljše poti. Pomemben del učinkovitega polnjenja je predgretje baterije. Tak sistem že pred prihodom na polnilnico zagotovi optimalno temperaturo baterije za kar najmočnejše polnjenje. Tega ne nudijo vsi proizvajalci. Pri večini se predgretje aktivira ob nastavljenem navigacijskem cilju do ultra zmogljive polnilnice, le redki pa imajo tudi možnost ročnega vklopa predgretja. Ta sistem se je v praksi izkazal za odličnega.

Med letošnjimi novostmi na tem področju pa izpostavljamo razpoložljiv podatek iz volkswagna ID.7 – ta avtomobil namreč vozniku ves čas sporoča, s kakšno močjo bi bilo mogoče v tem trenutku polniti baterijo. Pri tem upošteva tako podatek o napolnjenosti baterije kot njeni temperaturi, voznik pa se lahko na podlagi tega podatka lažje odloči, ali bo polnil takoj ali morda šele na naslednji polnilnici.