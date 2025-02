So Rusi najeli ljudi iz Srbije in BiH za izvajanje sabotaž v Nemčiji?

Kriminalna akcija, v kateri je bilo več kot 270 avtomobilskih izpuhov napolnjenih s samoraztezno gradbeno peno, naj bi bila po mnenju nemških oblasti ruska sabotaža, katere cilj je bila diskreditacija Zelenih. Na jugu Nemčije so policisti v povezavi s temi sabotažami aretirali štiri moške – državljane Nemčije, Srbije, BiH in Romunije.

Nemška policija preiskuje trditve, da je Rusija odgovorna za koordinacijo sabotažne kampanje, katere cilj je bil okriviti okoljevarstvenike in stranko Zeleni za vandalizem nad stotinami avtomobilov, piše Deutsche Welle.

Zamašene izpušne cevi

Več kot 270 vozil v Berlinu in okoliški deželi Brandenburg ter v južnih deželah Bavarska in Baden-Württemberg je namreč imelo zamašene izpušne cevi s samoraztezno gradbeno peno.

Po poročanju revije Spiegel je policija decembra med rutinsko patruljo v Schönefeldu, tik pred Berlinom, v kombiju, ki so ga vozili trije moški, našla kartuše za gradbeno peno in pištole za peno. Kmalu zatem je 43 lastnikov avtomobilov prijavilo poškodbe izpušnih cevi.

Nalepke s podobo kanclerskega kandidata Zelenih

Na poškodovanih avtomobilih so nato pustili nalepke s podobo podkanclerja Roberta Habecka, kanclerskega kandidata Zelenih na prihajajočih zveznih volitvah, s sporočilom: "Bodite bolj zeleni!"

Je v ozadju sabotaž nad avtomobili poskus ruske diskreditacije kanclerskega kandidata Zelenih Roberta Habecka? Foto: Reuters

Habeck je v sredo zvečer v pogovoru za nemško javno radiotelevizijo ARD dejal, da ni presenečen, vendar je vztrajal, da sta on in njegova stranka dobro opremljena za spopadanje s takšnimi incidenti. "Prepričan sem, da bomo v naslednjih dveh tednih in pol pogosteje doživeli takšne napade," je dejal.

Štirje osumljenci: nemški državljan in trije z Balkana

Tožilci v južnem mestu Ulm imajo štiri osumljence. Tiskovni predstavnik policije je povedal, da so štirje moški – Nemec, Srb, Romun in Bosanec, stari 17, 18, 20 in 29 let – osumljeni vandalizma, pri čemer so med hišnimi preiskavami našli pločevinke gradbene pene.

Eden od moških je trdil, da je z njim in njegovimi sostorilci stopil v stik Rus in jim naročil izvedbo napadov prek klepetalnice Viber. Povedal je, da so prejeli podrobna navodila in da so jim obljubili 100 evrov za vsako poškodovano vozilo.

Načrtna ruska diskreditacija Zelenih?

Po poročanju Spiegla viri v varnostnih krogih sumijo ciljno usmerjeno kampanjo, katere cilj je diskreditirati Habecka in stranko Zelenih pred zveznimi volitvami 23. februarja.

Pri sabotažah so uporabljali gradbeno peno. Fotografija je simbolična. Foto: Guliverimage

"Zeleni že dolgo opozarjamo, da si različne avtoritarne države, zlasti Rusija in Kitajska, prizadevajo oslabiti Nemčijo, manipulirati z našim javnim diskurzom in napadati demokratične procese, vključno z volitvami, je v izjavi za Deutsche Welle dejal politik Zelenih Konstantin von Notz.

Ruske hibridne grožnje

Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock, prav tako iz vrst Zelenih, je posvarila pred hibridnimi grožnjami. "Zato smo kot zvezna vlada v svoji nacionalni varnostni strategiji jasno povedali, da bomo še naprej krepili našo obrambo pred dezinformacijami," je dejala.

Nemško notranje ministrstvo je zavrnilo ugibanja o domnevah, da za avtomobilsko sabotažo stoji Rusija. Sporočilo je, da preiskava še poteka.

Rusi novačijo male kriminalce

Toda nemške domače obveščevalne službe so v zadnjih mesecih opozorile na naraščajočo težnjo ruskih akterjev, da v zameno za denar novačijo male kriminalce za vohunjenje in sabotažo.

Eden od razlogov za ta nov pristop je, da so sankcije, omejitve potovanj in večja pozornost zahodnih obveščevalnih agencij otežili delovanje poklicnih ruskih vohunov v Evropi, še piše Deutsche Welle.