Velik nemški padec. To so razlogi.

Še pred desetletjem je Nemčija gledala zviška na prezadolžene sredozemske države, zdaj pa so se razmerja obrnila: nemško gospodarstvo niha na robu recesije, medtem ko se sredozemske države pritožujejo nad pomanjkanjem kvalificiranih delavcev. Eden od razlogov za nemške težave je dvig cen energije zaradi vojne v Ukrajini. Še zlasti jeklarska, avtomobilska in kemična industrija so imele velike koristi od poceni ruskega plina.

Med evrsko krizo so sredozemske države zmerjali s svinjo – začetnice Portugalske, Italije, Grčije in Španije v angleščini sestavljajo besedo pigs. Nemški časopis Bild je pozval Grke, naj prodajo otoke, da bi poplačali svoj veliki državni dolg.

Vse se je obrnilo na glavo

Nastajajoča nova svetovna ureditev pa zdaj na glavo postavlja stara ekonomska razmerja moči v Evropi. Od leta 2020 je bruto domači proizvod (BDP) držav pigs v povprečju zrasel za 1,5 odstotka letno in za šest odstotkov na splošno.

Nemčija, največje evropsko gospodarstvo, je v istem obdobju zabeležila skoraj ničelno rast in letos se bo stagnacija verjetno nadaljevala. Tudi gospodarske razmere v državah Beneluksa so vse prej kot rožnate, piše švicarski medij Watson.

Reforme in spremenjena svetovna ureditev

Do obrnjene gospodarske usode so pripeljali trije razlogi. Prvi razlog je, da so sredozemske države v preteklih letih, tudi zaradi pritiska Bruslja, izvedle pomembne reforme. Prav tako so sredozemske države prejele velik del denarja iz sredstev pomoči po koncu pandemije.

Poceni ruski energenti so bili dolgo temelj nemške konkurenčnosti. Po izbruhu vojne v Ukrajini je tega za nekaj časa konec. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Drugi razlog je, da je nova nastajajoča svetovna ureditev zelo prizadela Nemčijo – države, ki so odvisne predvsem od izvoza, so zdaj v slabšem položaju. Gospodarski razvoj Nemčije in Španije je odličen primer tega. Nekdanji svetovni prvak v izvozu je v agoniji, nemški gospodarski model je propadel. Eden od razlogov za to je dvig cen energije zaradi vojne v Ukrajini. Zlasti jeklarska, avtomobilska in kemična industrija so imele enake koristi od poceni ruskega plina.

Nemci zamudili prehod na električne avtomobile

Srce nemškega gospodarstva, avtomobilska industrija, je v posebno hudem stanju. Kitajska je bila nekoč največji izvozni trg za nemške avtomobilske proizvajalce, zdaj pa so kitajski avtomobili postali največji nemški tekmeci na svetovnem trgu, ker so Nemci zamudili prehod na električne avtomobile.

Tudi tako opevana nemška srednja podjetja ne blestijo več tako kot nekoč. "Omejili so se na majhne inovacije," ugotavlja Economist. "Zato niso bili pripravljeni na tehnološke pretrese, kot je prihod električnih avtomobilov."

Malo uspešnih nemških zagonskih podjetij

Stroški energije niso edini razlog. Nemško inženirstvo je še vedno vodilno v analognem svetu, v digitalnem pa zaostaja. Zadnje nemško uspešno zagonsko podjetje je bilo programsko podjetje SAP, ustanovljeno pa je bilo v zgodnjih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Zaradi velike izvozne usmerjenosti nemškega gospodarstva je Nemčija precej bolj izpostavljena visokim carinam, ki jih napoveduje novi ameriški predsednik Donald Trump, kot na primer Španija. Foto: Reuters

Povsem drugače je v Španiji, ki je postala vzorčna evropska država. Španski BDP je lani zrasel za 3,1 odstotne točke. To je celo preseglo rast v ZDA. Po napovedih centralne banke se bo špansko gospodarstvo letos povečalo za 2,5 odstotne točke.

Nemčija je padla v energetsko past

Razcvet turizma ni edini razlog za ta razvoj. Španske plaže in mesta so tako preplavljeni s počitnic željnimi tujci, da domačini začenjajo protestirati proti temu "prekomernemu turizmu". Na splošno se je gospodarstvo dobro prilagodilo novim razmeram.

Medtem ko so se Nemci zanašali na poceni ruski plin, so Španci množično razširili svojo sončno in vetrno energijo. Več kot polovica celotne proizvodnje energije zdaj prihaja iz trajnostnih virov. To ni koristno le za okolje.

Nemci se bojijo Trumpovih carin, Španci ne

"Rezultat tega je, da so stroški električne energije nižji kot v mnogih drugih državah EU," ugotavlja Financial Times. In to podjetja, kot je Amazon, vodi k selitvi svojih energetsko intenzivnih podatkovnih centrov v Andaluzijo, kar ustvarja na tisoče novih delovnih mest.

Za razliko od Nemcev se morajo Španci tudi manj bati kaznovalnih carin, s katerimi grozi Trump. Storitveni delež njihovega gospodarstva je višji kot v Nemčiji, storitve pa niso v središču pozornosti ameriških carinskih jastrebov, še piše Watson.