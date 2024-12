Je to najboljša bolnišnica na svetu?

Gozdna klinika v Eisenbergu je bolnišnica, ki zagotavlja osnovno oskrbo, obenem pa tudi specialistična klinika za ortopedijo in prav tako največja evropska univerzitetna ortopedska klinika, piše nemški medij Bussines Punk.

Gosti in ne pacienti

Šef bolnišnice David-Ruben Thies pravi, da ljudem, ki prihajajo k njim, raje kot pacienti rečejo gosti. "Beseda pacient izhaja iz latinščine in pomeni nekoga, ki zelo trpi. Raje imam prav tako latinsko besedo hospes (gost, po latinsko)," pojasnjuje Theis.

Da so gosti čim zadovoljnejši, ima bolnišnica prijazno arhitekturo, prijazno sprejme ljudi in nudi dobro hrano. V povprečju so v bolnišnici bolniki pet dni, potem lahko gredo na rehabilitacijo.

Bolnišnica slovi po dobri hrani

Nekateri želijo ostati, ker je hrana zelo okusna. Vse pripravljajo samo iz lokalnih živil, ki so sezonska in po možnosti ekološka. S hrano, ki jo kuhajo v bolnišnici, oskrbujejo tudi bližnje vrtce in šole.

Soba v bolnišnici Eisenberg Foto: Guliverimage

V bolnišnici je zaposlenih okoli 700 ljudi. V povprečju imajo eno medicinsko sestro na 6,27 bolnika. To je dobro razmerje, nemško povprečje je skoraj dvakrat več bolnikov.

Nov arhitekturni koncept bolnišnice

Pred leti so zgradili novo stavbo bolnišnice na podlagi koncepta stavbe, prijazne za bolnike. Niso najeli arhitekta, ki se je ukvarjal z bolnišnicami, ampak mednarodnega zvezdniškega arhitekta, Italijana Mattea Thuna. Ta je znan tudi po načrtovanju zdraviliških hotelov.

Z njim so sodelovali pri načrtovanju modelnih sob, v katerih so zaposleni lahko vadili. To jim je nudilo izkušnje, ki so bile nato vključene v dejansko gradnjo.

Graje nemškega zdravstvenega sistema

Theis je precej kritičen do nemškega zdravstvenega sistema. "Imamo drugi najdražji zdravstveni sistem na svetu za ZDA. Toda po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki meri javno zdravje, smo na svetu šele na 30. mestu, kar zadeva zdravstveni sistem, smo torej ena najneučinkovitejših držav na svetu," je še povedal za Bussines Punk.