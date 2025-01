Težki časi za Mercedes: ne le Kitajska, padec prodaje tudi v Nemčiji

Mercedes je imel težko leto 2024, v katerem je številčno padla prodaje tako na Kitajskem kot doma v Nemčiji. Strategija v Stuttgartu se sicer namensko usmerja v vozila višjega segmenta s primerno višjimi donosi. Več kot polovica prodaje lani iz razredov C in E.

Mercedes-Benz je lani prodal 1,9 milijona osebnih avtomobilov, kar je bilo tri odstotke manj kot leta 2023. Izstopal je sedem odstotni padec na Kitajskem, tudi v Evropi je prodaja padla za tri odstotke (doma v Nemčiji za devet odstotkov). Na drugi strani so uspeli za osem odstotkov povečati prodajo v Severni Ameriki.

Delež električnih je pri Mercedesu padel pod deset odstotkov

Med 1,9 milijona osebnimi avtomobili je bilo 185 tisoč električnih, kar je 23 odstotkov manj kot leta 2023. V nobenem četrtletju niso uspeli prodati več kot 50 tisoč električnih avtomobilov, lani so jih na četrtletje prodali od 51 do celo 66 tisoč. Delež električnih je padel pod deset odstotkov, predlani je bil še pri enajstih odstotkih.

Mercedes bi moral letos torej več kot podvojiti delež električnih vozil, če bi se želel izogniti kaznim zaradi previsokega izpusta CO2. Kot smo že poročali, se bo Mercedes pri tem povezal z drugimi proizvajalci in od njih odkupil tako imenovane eko kredite.

Mercedes CLA - glavna novost iz Stuttgarta za leto 2025. Foto: Mercedes-Benz

Več kot polovica prodaje iz razredov C in E

Mercedes se je prodajno dobro odrezal med vozili svojega segmenta “core”, kamor sodita razreda C in E, prav tako pa tudi njihove izvedenke športnih terencev. Ta del je prodajo povečal za šest odstotkov. Skupno je predstavljal 1,1 milijona vozil, torej debelo polovico celotne Mercedesove prodaje. Samo nekaj več kot 500 tisoč avtomobilov (14 odstotkov manj kot leta 2023) so prodali v začetnem segmentu, kamor sodita razreda A in B. Pri Mercedesu bodo ta segment sicer postavili povsem na stranski tir in se raje posvetili višjim segmentom, ki prinašajo tudi večji donos.

Poleg 1,9 milijona avtomobilov je Mercedes lani prodal še 405 tisoč kombijev, med temi je bilo 19.500 električnih.

Mercedesova glavna novost leta 2025 bo nova generacija modela CLA. Ta na ceste najprej prihaja kot električna limuzina, pozneje pa tudi s hibridnim pogonom.