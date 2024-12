So bili Američani tik pred tem, da bi na Hitlerjevo Nemčijo odvrgli atomsko bombo?

Decembra letos mineva 80 let od nemške ofenzive v Ardenih. Začela se je 16. decembra 1944 neposredni ukaz Adolfa Hitlerja. To je bil zadnji poskus nemške vojske, da bi ustavilo anglo-ameriško napredovanje proti Nemčiji.

Nemci na ključnem odseku zbrali okoli 300 tisoč mož

Nemci so zbrali skupaj okoli 300 tisoč mož s približno 1.200 bojnimi tanki in ​​1.600 topovi. Ogromna sila, še posebej zato, ker je bilo na napadenem delu fronte med Luksemburgom na jugu in Aachnom na severu samo pet ameriških divizij s skupno okoli 80 tisoč možmi in okoli 800 tanki, piše nemški medij Die Welt.

Po drugi strani pa so bile rezerve ameriške in britanske vojske na širšem območju v Belgiji in severovzhodni Franciji nekajkrat večje od nemških sil, Tretji rajh pa ni imel več pomembnih rezerv.

Hitlerjev načrt: najprej zmaga na zahodni fronti, nato obračun z Rdečo armado

Zavezniki so tudi imeli prevlado na nebu. Zato je bila nemška ofenziva mogoča le v res slabem vremenu. Hitler je načrtoval, da bi z ofenzivo zadal usoden udarec anglo-ameriškim silam in jih porazil.

Ameriški vojaki med ofenzivo v Ardenih. Tehtnica se je na zavezniško stran nagnila, ko je prenehalo snežiti in se je nebo zjasnilo. Takrat so zavezniška letala začela napadati nemško vojsko. Foto: Guliverimage

Nemške čete bi nato premestili na vzhod in tam odločilno premagali enote Rdeče armade, ki so se pripravljale za lastno ofenzivo. Hitler je pričakoval, da bo nemška zmaga v Ardenih razbila domnevno krhko protihitlerjevsko koalicijo.

Začetek nemške ofenzive preseneti Američane

V soboto 16. decembra 1944 se je dve uri pred mrakom začel močan nemški topniški ogenj na sovražnikove položaje. Tamkajšnje ameriške enote so bile popolnoma presenečene: niso pričakovale napada glede na močan začetek zime z močnim sneženjem.

Nemška vojska je imela sprva velike uspehe. Toda ko se je dva dni pred božičem nebo zjasnilo, so zavezniška letala začela močno napadati nemške enote. Okoli 27. decembra je bilo že jasno, da je nemška ofenziva propadla.

Kaj bi se zgodilo, če bi Nemcem uspel preboj?

Toda kaj bi se zgodilo, če bi se vreme poslabšalo namesto izboljšalo? Kaj pa, če bi nemški izračun celo deloval in bi se nemški tanki z zajetimi zalogami zavezniškega goriva peljali do Antwerpna in obkolili večino britanske vojske v južni Nizozemski? Torej v nekem smislu izsiliti drugi, le da tokrat veliko večji Dunkerque?

Kmalu po božiču je že bilo jasno, da je nemška ofenziva spodletela. Na fotografiji: mladi esesovski častnik, ki so ga zajeli Američani. Foto: Guliverimage

Če bi bil nemški preboj do Antwerpna uspešen, bi Angleži in Američani s svojo absolutno prevlado v zraku in na vodi zagotovo storili vse, da bi prebili nemški klin od Ardenov do Antwerpna. Verjetno bi jim to uspelo.

Bi Američani na Hitlerjevo Nemčijo odvrgli atomsko bombo?

Toda, kaj bi se zgodilo, če bi Nemcem uspelo poraziti Američane in Britance in bi se morala Sovjetska zveza sama soočiti z nemško vojsko. Nemški vojaški zgodovinar Karl-Heinz Frieser je v intervjuju za Welt dejal: "Potem prva atomska bomba verjetno ne bi bila odvržena na Hirošimo, ampak na nemško mesto."