"Na Kitajskem imamo tesna partnerstva. Seveda smo opravili pogovore, a nismo sprejeli nobene konkretne odločitve," je na vprašanje, ali je ena od možnosti tudi prodaja katere od Volkswagnovih nemških tovarn kitajskemu vlagatelju, odgovoril Blume. Dodal je, da so kitajske naložbe v Evropi vedno dobrodošle.

Neuradno: Kitajce zanimata Volkswagnovi tovarni

Volkswagen ima na Kitajskem partnerska podjetja z avtomobilskimi proizvajalci SAIC, FAW in JAC, s katerimi večinoma proizvaja avtomobile za prodajo na kitajskem trgu. V lasti ima tudi delež v startupu na področju električnih vozil Xpeng. Nobeno od teh podjetij nima proizvodnih zmogljivosti v Evropi.

Po Reutersovih neuradnih informacijah kitajske partnerje zanimata predvsem Volkswagnovi tovarni v Dresdnu in Osnabrücku, za kateri nemški koncern išče druge načine uporabe. V prvi tovarni so namreč ustavili proizvodnjo električnega modela ID.3, v drugi pa proizvajajo model T-roc ter Porschejeva modela Boxster in Cayman, ki se počasi poslavljata iz proizvodnje.

Tesnejše povezovanje s kitajskimi partnerji gre razumeti tudi z vidika prizadevanj kitajskih podjetij, da bi se izognila uvoznim carinam EU. Na fotografiji panorama Pekinga. Foto: Unsplash

Nemci v težavah

Volkswagen je predvsem zaradi močne tuje konkurence in šibkega povpraševanja po električnih avtomobilih na evropskem trgu že nekaj časa v težavah. V družbi so konec lanskega leta napovedali, da bodo v sklopu varčevalnih ukrepov število zaposlenih do leta 2030 zmanjšali za 35.000.

Tesnejše povezovanje s kitajskimi partnerji gre razumeti tudi z vidika prizadevanj kitajskih podjetij, da bi se izognila uvoznim carinam EU. Evropska komisija je namreč lansko jesen potrdila uvedbo dodatnih carin na uvoz električnih vozil, izdelanih na Kitajskem. Za uvedbo dodatnih carin se je Bruselj odločil na podlagi konec leta 2023 sprožene preiskave, v kateri so ugotovili, da proizvajalci električnih vozil na Kitajskem uživajo koristi nepoštenih državnih subvencij.