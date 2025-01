Slalom med maybachi: Kitajci s provokacijo zbodli Nemce #video

Huawei in JAC sta skupaj izdelala prestižno limuzino, ki je (med drugim) kitajski odgovor na najbolj luksuzne nemške mercedese.

Za Huawei je Maextro že četrta avtomobilska znamka (Aito, Luxeed in Stelato), ki so jo vzpostavili skupaj z državnim avtomobilskim podjetjem JAC. Maextro bo predstavljal sam vrh ponudbe, prvi model pa bo prestižna limuzina S800.

Pri predstavljanju tehničnih zanimivosti svoje limuzine so pokazali zmogljivost diagonalne vožnje ("crab walk"). Funkcijo so predstavili s slalomom med sedmimi parkiranimi Mercedes-Benzovimi maybachi.

Okretnost bo s štirikolesnim krmiljenjem očitno odlična

Kitajci izpostavljajo kar 16-odstotni naklon zadnjih koles pri diagonalni vožnji, štirikolesno krmiljenje in tako velik premik zadnjih koles, ki bo prav gotovo zagotavljal odlično mestno okretnost sicer skoraj 5,5 metra dolge limuzine. Medosna razdalja je 3,37 metra, širina avtomobila pa natanko dva metra.

Za primerjavo – Mercedesov razred S je dolg 5,4 metra, nio ET9 5,3 metra, rolls-royce ghost pa 5,6 metra. Med neposrednimi tekmeci sta še yangwang U7 in hongqi gouya.

Električni motorji ali bencinski podaljševalnik dosega

Cena za maextro S800 bo na Kitajskem od enega do 1,5 milijona juanov oziroma od 130 do 200 tisoč evrov. Izhodiščne cene brez dodatne opreme za Mercedesov klasični razred S (S400 L) so na Kitajskem nekaj manj kot milijon juanov oziroma 125 tisoč evrov, tako da bo nižja cena zagotovo eden od Maextrovih adutov.

Pogon bodo sestavljali dva ali celo trije elektromotorji, sistemska moč bo do 635 kilovatov (852 "konjev"). Na voljo bo tako povsem električna različica kot tudi možnost podaljševalnika dosega, kjer bodo elektromotor združili z 1,5-litrskim turbobencinskim motorjem v vlogi generatorja električne energije. Glede baterij dokončnih podatkov še ni, pri podaljševalniku dosega bo vgrajena baterija s kapaciteto 63 kilovatnih ur.

Polnjenje lahko opravi kar robot

Huawei je nedavno pokazal svojo ultrazmogljivo 600-kilovatno električno polnilnico, ki ima vgrajeno robotsko roko, da lahko sama potegne in priključi kabel iz polnilnice v avtomobil. Vozniku ni treba izstopiti iz vozila. Tako funkcijo bo teoretično omogočala tudi limuzina S800.

Maextro je konec lanskega leta v mestu Hefei končal tudi gradnjo svoje velike avtomobilske tovarne.