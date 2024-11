Evropska komisija zaposlene svari pred vohuni

Diplomatska služba EU je že leta 2019 posvarila svoje osebje pred grožnjo ruskega in kitajskega vohunjenja, češ da se po belgijski prestolnici mota več sto vohunov iz Pekinga in Moskve ter prisluškuje pogovorom v barih in restavracijah blizu sedeža Evropske komisije.

