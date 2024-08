Srbski minister za notranje zadeve Ivica Dačić je danes potrdil pisanje srbskih medijev, da so v Beogradu pridržali domnevnega hrvaškega vohuna, poroča srbska tiskovna agencija Beta. Hrvaško ministrstvo za zunanje zadeve je medtem sporočilo, da nimajo informacij o tem dogodku.

Ivica Dačić je izjavil, da so na območju Beograda prijeli osebo zaradi suma vohunjenja za Hrvaško. Povedal je, da je aretacijo izvedla srbska varnostno-obveščevalna agencija Bia, policija pa da je zagotovila logistično podporo.

Beograjske Večernje novosti so danes prve poročale, da je Bia danes zjutraj na območju Beograda izvedla protiobveščevalno akcijo, v kateri so aretirali hrvaškega vohuna.

Akcija je bila po pisanju portala Novosti rezultat "večmesečnega operativnega dela Bie in nadaljevanje zatiranja vohunskega in destruktivno-subverzivnega delovanja hrvaške obveščevalno-varnostne službe (SOA)".

S hrvaškega ministrstva za zunanje in evropske zadeve so za tiskovno agencijo Hina medtem sporočili, da nimajo informacij o tem primeru, niti potrditve, da se je to res zgodilo.