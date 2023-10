Umrl je član znane slovenske skupine

Novico, da je umrl član zasedbe Avtomobili in njen basist David Šuligoj, so na družbenem omrežju Facebook sporočili člani skupine, ki so ob fotografiji dodali zapis: "Zbogom, David ..." Vzrok smrti glasbenika še ni znan.

V komentarjih so se pokojnega glasbenika spomnili številni oboževalci skupine. Glasbeno skupino Avtomobili sta leta 1982 v Novi Gorici ustanovila brata Marko in Mirko Vuksanović. Zasedbi se je basist David pridružil naknadno. Večji uspeh je skupina, v kateri se je zamenjalo kar nekaj članov, požela predvsem v osemdesetih letih, v svoji karieri pa so izdali deset plošč. Nastopali so tako v Sloveniji kot tudi v tujini, predvsem v državah nekdanje skupne države.

Skupina Avtomobili na koncertu Foto: Mediaspeed